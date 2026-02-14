後藤真希、シースルー×ミニスカ衣装で美スタイル輝く「スタイル良すぎてため息」「色気がすごい」
【モデルプレス＝2026/02/14】タレント・歌手の後藤真希が2月12日、自身のInstagramを更新。シースルーのミニスカート衣装を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元モー娘。「色気がすごい」シースルー衣装姿
後藤は「亜美ちゃんとPARADISE CITYでイベントでした」とつづり、歌手の鈴木亜美と共に出演したイベントでのオフショットを投稿。深いボルドーカラーのレザーミニスカートに、透け感のあるシースルーのトップスを合わせた華やかなコーディネートを披露している。美しい脚が際立つニーハイブーツを合わせたスタイルで、大人の魅力を放っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎてため息」「シースルーめちゃくちゃ似合う」「色気がすごい」「誰にも真似できないスタイル」「美しすぎて目が離せない」「洗練されたオーラ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
