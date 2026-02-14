後藤真希（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/14】タレント・歌手の後藤真希が2月12日、自身のInstagramを更新。シースルーのミニスカート衣装を披露し、話題を呼んでいる。

◆後藤真希、シースルーのミニスカ衣装コーデ披露


後藤は「亜美ちゃんとPARADISE CITYでイベントでした」とつづり、歌手の鈴木亜美と共に出演したイベントでのオフショットを投稿。深いボルドーカラーのレザーミニスカートに、透け感のあるシースルーのトップスを合わせた華やかなコーディネートを披露している。美しい脚が際立つニーハイブーツを合わせたスタイルで、大人の魅力を放っている。

◆後藤真希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎてため息」「シースルーめちゃくちゃ似合う」「色気がすごい」「誰にも真似できないスタイル」「美しすぎて目が離せない」「洗練されたオーラ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

