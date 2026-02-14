５戦連続で２着となった３歳馬に、ＳＮＳ上では様々な反応が寄せられている。

２月１４日の東京競馬３Ｒ・３歳未勝利（ダート１６００メートル）で、単勝１・３倍の断然１番人気に推されたイナズマダイモン（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父クリソベリル）は２着に終わった。

レースは川田将雅騎手を背に８番枠からスタート。ゲートのタイミングが合わず序盤は最後方近くを追走した。３コーナー付近では鞍上が押し上げ、直線を迎える時には先頭集団に取り付く。直線でも、勝ったリアライズタキオン（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ルヴァンスレーヴ）を上回る上がり３ハロン３６秒６の末脚を発揮したが、１馬身１／４差まで詰め寄ったところがゴールだった。

同馬は昨年８月、新潟の２歳新馬（ダート１８００メートル）でデビュー。１番人気で出走したが、半馬身差で２着。そこから未勝利戦を３走、いずれも１番人気で走ったが、先行、差しと色々なパターンでの競馬を見せる器用さを発揮したが、いずれも銀メダルに終わっていた。

けなげに走りながらも惜しい結果が続くイナズマダイモンは、レース後にはＸでトレンド入り。ネット上では「最強の３歳未勝利馬」「流石、シルバーコレクター！！」「これはこれで才能やな」「２着運すごいなマジでｗｗ」「二代目モーメントキャッチになりかねない馬どうにか勝てないかね」「どこかで見たことのある安定感（すっとぼけ）」「５戦連続２着ですでに１２００万稼ぐ」などのコメントが寄せられている。