将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が2月14日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と山本博志五段（29）が現在対局中だ。ベスト4進出をかけた注目の一戦は、山本五段の先手で三間飛車の出だしとなった。

【映像】永瀬九段VS山本五段 4強入りをかけた一戦

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。ベスト4には、叡王経験者の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）、佐藤天彦九段（38）、前期挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）がすでに進出を決めている。

4強入り最後の一枠を争う永瀬九段は、2018年度の第4期に叡王位を獲得した。タイトル奪還に燃える今期は、現在挑戦中の王将戦七番勝負と並行するハードスケジュールの中でも安定した力を発揮。本戦1回戦で村山慈明八段（41）に勝利し2回戦進出を決めた。

一方、山本五段は段位別予選で20人が参加した五段戦を突破。第8期以来2度目の本戦トーナメントでは、1回戦でタイトル経験者の中村太地八段（37）を破り初のベスト8進出となった。

両者の公式戦対戦は過去1局で、山本五段が勝利している。2023年12月に行われた第65期王位戦予選以来の対戦で、本局は山本五段得意の三間飛車が志向された。

本局の勝者は、決勝進出をかけて藤井竜王・名人と対戦する。4強最後の一枠に入るのはどちらか。持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

永瀬拓矢九段 2種「相掛かり」カレー、ラムコフタ

山本博志五段 ビーフとチキンのケバブ弁当

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲山本博志五段 1時間52分（消費1時間8分）

△永瀬拓矢九段 2時間9分（消費51分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）