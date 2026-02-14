3月13日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』のキャラクターポスターが公開された。

本作は、動物好きの少女・メイベルが、科学者たちが発明した人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法を利用し、動物たちと話すことができる“もしも”の世界を描くファンタジー。第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、2024年公開の続編も世界的大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョンが監督・脚本を務めた。

祖母との思い出の森を守るため、極秘テクノロジーを使ってビーバーになったメイベルは、最初は大好きな動物たちと話せるようになり、喜びを爆発させる。しかし、そこは動物たちのカワイイ見た目に反して、“食べられても仕方ない”といった自然の掟“池のルール”が息づく、人間の常識が通用しない“とんでもない世界”だった。動物たちが暮らす大切な森を守るため、「みんなで立ち向かおう！」と躍起になり動物たちに呼びかけるメイベルだが、動物たちは思いもよらぬ方向へと動き出す……。メイベルが仕掛けた、森を守る作戦は果たして成功するのか。

公開されたキャラクターポスターは、主人公メイベルとキング・ジョージ、ローフのビーバーズを取り巻く森の仲間、クマのエレンとトカゲのトムの個性が炸裂したビジュアル。

見た目はもふもふビーバーだが、中身は大学生の主人公メイベルをはじめ、個性豊かなキャラクターがたくさん登場する本作について、ダニエル・チョン監督は「アニメーションを制作するうえであらゆる動物をこんなにたくさん登場させるのは大きな挑戦でした。でも見る人にとっては、賑やかで本当にワクワクさせる作品になっていると思います」と明かしている。（文＝リアルサウンド編集部）