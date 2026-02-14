タリーズコーヒーが「トムとジェリー」とコラボ！　限定メニューや限定グッズが登場

タリーズコーヒージャパンは2月18日より、「トムとジェリー」とのコラボレーションを期間限定で展開します。

■アメリカの定番サンドイッチをモチーフにしたオリジナルラテとミルクティーを発売

1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。期間中は、“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”をテーマに、笑顔やワクワク感いっぱいのドリンクやフード、グッズを販売します。

注目のドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「ピーナッツバター＆ジェリー」をモチーフにした「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（HOT/ICED Tallのみ750円）と、「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（HOT/ICED Tallのみ750円）。サクサクのラスクの食感がアクセントとなったラテで、キャラクターを描いた限定カップで提供します。

上記ドリンクと一緒に購入できる限定グッズも、数量限定で登場。2月18日から「トムとジェリー ミニトート」（880円）、2月25日から「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（990円）を販売します。

フードメニューでは、ジェリーの大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを使用した「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」（495円）などを販売します。

■トートにステンレスボトルなど、トムとジェリー限定グッズも登場

そのほか、「トムとジェリー デイリーサコッシュ」（3,620円）、「トムとジェリー キャンバススクエアトート」（3,920円）、「トムとジェリー キャリーボトル」（3,850円）など、ファン必見の限定グッズも登場。一部商品は、タリーズ公式オンラインストアでも販売します。

タリーズコーヒー 公式楽天市場店には、限定グッズとして「トムとジェリー ポーチ付きチャーム」（3,700円）も登場します。

アプリ登録のタリーズカードで対象商品を購入すると、来店ごとにトムとジェリーオリジナルスタンプが貯まります。コンプリートした人の中から抽選で、14組（28名）を「トムとジェリー」と一緒にコーヒーを楽しめる♪グリーティングイベントに招待します。

ぜひこの機会に、トムとジェリーの世界を味わいながら、特別なドリンクやグッズを楽しんでみてはいかがでしょうか。

TOM AND JERRY and all related characters and elements （ｃ） & ™ Turner Entertainment Co. (s26)

（フォルサ）