“甘くかわいい”が止まらない。オルタナティブステレオ「リップポーション キャラメルグレーズ」の日本発売が決定

武内製薬が日本総代理店をつとめる韓国コスメブランドのオルタナティブステレオ（alternativestereo）では2月14日より、「Lip Potion Caramel Glaze（リップポーション キャラメルグレーズ）」（2,310円）の販売を順次開始します。

■キャラメルシロップのようなテクスチャーでツヤをキープ

同商品は、キャラメルシロップのようにとろけるメルティングテクスチャーが唇に触れた瞬間にぴたっと密着するラッピンググロス。ベタつきを感じさせず、みずみずしい“キャラメルツヤ”をキープします。

さらに、シカPDRNの配合で、エイジングケアと唇の鎮静ケアをサポートするほか、ハチミツエキスやカカオシードバターによる高い保湿力も備えています。

カラーは、ヌード、ピーチ、ローズ、ブラウンまで幅広く揃えたニュートラルヌードトーンによる全5色を展開。

バレンタインコスメにも使えるような、キャラメルやチョコを思わせる見た目も特徴となっています。ぜひこの機会に、キャラメルのような美しいツヤを唇で楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：Lip Potion Caramel Glaze（リップポーション キャラメルグレーズ）

カラー：01ミルクキャラメル、02バニラローズ、03ソルティッドピンク、04トフィーローズ、05カカオ50％

価格：2,310円

発売日：

先行発売／2026年2月14日予定（順次）

一般発売／2026年3月1日予定（順次）

取扱い：全国のバラエティショップ（一部店舗除く）

（フォルサ）