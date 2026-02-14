『銀魂』“麦わら帽子”の海賊王？ 神回＆禁断のパロディシーンを詰め込んだ“1分でわかる”特別映像解禁
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）公開を記念して、本作より「1分でわかる『銀魂』」と題した特別映像が解禁された。
【画像】ギリギリアウト！禁断のパロディ満載の「1分でわかる『銀魂』」場面カット
志村新八（CV：阪口大助）の解説によって「天人(あまんと)と呼ばれる宇宙人が来た」と紹介されるのは、『銀魂』の舞台である江戸の街。突如この天人たちの来襲により、「廃刀令」が下された江戸では侍が衰退の一途をたどっていた。そんな江戸で、なんでも屋＜万事屋＞を営む、“伝説のサムライ”坂田銀時（CV：杉田智和）、最強の戦闘民族・夜兎である神楽（CV：釘宮理恵）、メガネがチャームポイントである志村新八（CV：阪口大助）の3人が紹介。
真面目な紹介も束の間、「いろんな大人の事情と戦いながら ギリギリを攻めてきた」と裏事情を赤裸々に吐露する新八に、銀時と土方が白目を剥きながらチコン貝を吸い上げる葬式回（アニメ第231話「葬式って初めていくと意外とみんな明るくてビックリする」）や見覚えのある“麦わら帽子”の海賊王…ではなく銀時（？）の姿（『銀魂 THE FINAL』）など爆笑必至のあの神回や禁断のパロディシーンの数々が映し出しつつ「※ちゃんと敵と戦ってきた」という注釈とともに激闘を制してきた万事屋の勇姿が描かれる。
そして、今作の真髄であるシリアスさがうかがえる本編映像へ。陽の光を失った地下遊郭都市・吉原桃源郷を舞台に花魁に引き止められる銀時をはじめ、原作では描かれなかった真選組や桂の姿が映される。新八は「真選組や攘夷志士の桂さん、そして神楽ちゃんの兄・神威まで登場する完全新作映画!!」と解説。これまで『銀魂』の配給を担当していたワーさんとナーさんの今にも容赦無く切り込む万事屋。
「『銀魂』で最後の荒稼ぎしようとしてるアル☆」（神楽）、「やめろ!!大人の事情すぎるわ!!」（新八）、「おかげで令和になっても俺たちが大暴れできる」（銀時）と万事屋らしいボケとツッコミの掛け合いに、3人の絆が垣間見える映像となっている。さらに、鳳仙に立ち向かう神威やクナイが刺さり血だらけの銀時、昂る神楽や月詠の姿が。
銀時たちは、吉原の主・夜王鳳仙の圧倒的な力、そして神威との壮絶な戦いに身を投じる。不敵な笑みを浮かべる神威と、兄を止めるために「夜兎」の血を燃やす神楽。そして、仲間のために何度でも立ち上がる銀時たちが激闘を繰り広げる。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結したコミックスは、累計7300万部を突破する人気作品。06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人。原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
