藤井フミヤ×WOWOW連続特集「FUTATABI」4〜6月ラインナップ発表 16番組一挙アーカイブ配信中
WOWOWで展開中の「藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-」の4〜6月放送・配信ラインナップが発表された。2025年4月より“再び”スタートした同特集では、アニバーサリーイヤーを彩ったライブや人気公演を放送。なお、WOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組をアーカイブ配信中だ。
4月は、藤井フミヤと藤井尚之による兄弟ユニット「F-BLOOD」の結成20周年を記念したツアー「F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017」を放送・配信。2017年11月24日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたツアーファイナルを収録した映像で、ロック＆ポップな音楽魂あふれるステージが再び楽しめる。
5月には、デビュー35周年かつソロデビュー25周年のダブルアニバーサリーイヤーを締めくくった“十音楽団”ツアーより、2019年8月31日の大阪・フェスティバルホール公演を放送。10人編成による壮大なアンサンブルと物語性豊かな構成で、フミヤの新たな音楽表現に迫る。
さらに6月は、「藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団」から、2021年12月25日に兵庫・神戸国際会館 こくさいホールで行われたクリスマスライブをオンエア。ストリングスを交えた繊細なサウンドと、代表曲「TRUE LOVE」「Another Orion」などを通じて描かれる“フミヤ劇場”の世界観が堪能できる。
■2月の放送・配信予定（WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信）
●「藤井フミヤ コンサートツアー 2025-2026 FUTATABI」
2月23日 後1：00〜（※放送・配信終了後〜1週間アーカイブ配信あり）
現在展開中の47都道府県ツアーより、2025年12月25日、東京・昭和女子大学人見記念講堂で行われたクリスマスライブ。グループ期の楽曲からソロナンバーまで名曲のオンパレード。
●「藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版」
2月23日 後3：30〜（※アーカイブ配信あり）
デビュー30周年＆ソロデビュー20周年のダブルアニバーサリープロジェクトの
後半戦を飾った、2014年の全国ツアー最終公演（2014年11月9日、大阪・フェスティバルホール）のスペシャル版。
■3月の放送予定
●「藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック」
3月22日 後3：15〜（※アーカイブ配信あり）
4年ぶりのオリジナルアルバム『大人ロック』を携えて2016年9月から2年ぶりに開催した全国ツアーの模様を放送（2016年11月27日、千葉・市川市文化会館 大ホール）。
■配信ラインナップ（2026年12月31日まで配信）
●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”
●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1998 ARK
●FUMIYA FUJII CENTER STAGE TOUR 2000 OVER
●藤井フミヤ Special Live 2012 "Winter String"
●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.1 青春 スペシャル版
●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版
●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック
●F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017
●藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018 “35 Years of Love”
●藤井フミヤ 35周年記念公演 “十音楽団”
●藤井フミヤ コンサートツアー 2020-2021 “ACTION”
●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団
●藤井フミヤ 60th BIRTHDAY RED PARTY
●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2023 Special LoveSong
●藤井フミヤ 40th Anniversary FINAL in 日本武道館
●藤井フミヤ ドキュメンタリースペシャル 〜今、そして明日を〜
