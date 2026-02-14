布川敏和、還暦でマンション暮らし→“お隣”が元妻＆長女「離れて仲良くなった」
タレントの布川敏和がきょう14日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演し、元妻・つちやかおりとの関係について語る。
【番組カット】シブがき隊の本木雅弘&薬丸裕英の素顔を明かす布川敏和
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとするクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。前回に引き続き、ゲストに布川と橋下徹氏を迎える。
今回は大阪「今里」。大阪メトロ千日前線・今里筋線、近鉄奈良線と、3つの路線が交わる利便性の高いエリア。駅前には活気にあふれる商店街が集まり、今も古き良き下町情緒が残っている。
商店街をぶらぶらしながら軽快トーク。黒田が布川に「陽キャなんですか？」と切り込むと、「そうかもしれない。途中から（キャラを）つくるのをやめた」という布川の告白が飛び出す。それをきっかけに話題は次々と広がり、本木雅弘や薬丸裕英の素顔にまで話が及ぶ。
お腹が空いたおっさんたちは「クラフトカフェ今里」でひと休み。店自慢のクラフトビールとボリュームたっぷりのシカゴピザに舌鼓を打つ。痛風発症中の黒田は、特別に用意してもらったノンアルコールビールで乾杯する。
カフェを切り盛りする夫妻は、結婚して今年で30周年。今里は妻の故郷で、夫はアメリカ人だという。黒田たちがなれ初めをあれこれ聞くうちに、出会いからプロポーズまでのエピソードが語られ、ほっこりする3人。
続いて一行が訪れたのは「焼きそば 長谷川」。今里のご当地グルメ・今里やきそばを味わいながら、話題は布川の私生活へ。長女はすでに結婚。次女はグラフィックデザイナーとして独立し、元妻のつちやかおりと暮らしているという。
布川は還暦を機に広い一軒家を手放し、マンションへ引っ越したというが、その新居が、元妻と娘が暮らすマンションの“お隣”だったという。さらに「離れて仲良くなった」と、今の良好な関係を語る。
