元欅坂46・今泉佑唯、子育ての葛藤を告白「空を見上げると涙が…」 現在は1児を育てるシングルマザー
元欅坂46の今泉佑唯が、15日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#3に出演する。
【写真】葛藤する今泉佑唯を見守る“先輩ママ”滝沢眞規子らMC陣
シングルマザーとして奮闘する今泉は、現在抱えている子育ての葛藤を赤裸々に告白。1人で抱え込むあまり「空を見上げると涙が…」と、精神的に追い詰められることもあるという今泉の悩みとは。親としての在り方を模索する今泉に、先輩ママであるMC陣はどんな言葉をかけるのか。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
