真木よう子、自身のバスト事情を激白 母としてのリアルな体型変化で本音「今脱げって言われたら…」
俳優の真木よう子（43）が、15日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#3に出演し、自身の体型の変化について本音トークを展開する。
【写真】バスト事情で大盛り上がりする滝沢眞規子、近藤千尋らスタジオ陣
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘り。産後美容の専門医を招き、バストの形や色の変化に対する最新の治療法が紹介されると、MCの滝沢眞規子や近藤千尋も自身の実体験やケア事情を赤裸々に語り出し、スタジオは大盛り上がりとなる。
そんな中、ゲストの真木が自身のバスト事情について衝撃発言。さらに俳優としてのプロ意識と母としてのリアルな体型変化の狭間で、「今脱げって言われたら…」とリアルな心境を吐露。スタジオが騒然となる、真木の“ありのまま”すぎる本音トークに注目だ。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢、近藤、峯岸みなみがMCを務める。
