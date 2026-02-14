ドアノブに前足をかける猫ちゃん（⇒次へ）


【画像を見る】連係プレーでドアを開ける2匹の様子

猫たちは、時に想像もつかない方法で驚きや感動をくれます。

今回Instagramで話題になったのは、2匹の猫が協力してドアを開けようとする“連係プレー”。

棚の上からレバーに前足を伸ばす姿や、ドアの隙間からタイミングをうかがう表情に「頭良すぎる…」「ナイスアシスト！」とコメントが相次ぎました。

4.5万いいねを集めたその瞬間を紹介します。

■賢すぎる！猫たちによる、まさかの連係プレー

話題になったのは、わきまる（@narabai03）さんの投稿。

棚の上からドアの様子をうかがっているのは、ハチワレ猫のムギちゃん。

落ちないように体勢を整えながら、前足をレバー式のドアノブへそっと伸ばします。

そのまま器用にドアノブの上へ移動すると、傾いたレバーに合わせて滑り落ちるように着地。

ドアノブに体重をかける（⇒次へ）


ドアノブから滑り落ちる▶レバーが少し下がった瞬間…！（⇒次へ）


レバーが下がったことで、ドアがほんの少しだけ開きました。

すると、その隙間から三毛猫のモモちゃんがひょっこり登場。

隙間からもう1匹の猫ちゃんがひょっこり▶中をのぞき込むと…（⇒次へ）


中をのぞき込んだあと、すかさず前足でドアを押し開け、見事に2匹の連係プレーが完成したのです。

すかさず前足でドアを押す▶次の瞬間…！（⇒次へ）


ドアを開けることに成功した2匹▶ボタンを押すタイプの扉も…（⇒次へ）


この投稿には、「賢すぎる！」「素晴らしい連係プレー！」という驚きの声が集まりました。

さらに、「我が家はレバーにぶら下がります」「うちの猫はジャンプで開けます」といった猫飼いさんならではの共感コメントも多く寄せられ大反響となりました。

■予想外の反響に「今もおっかなびっくり…」

4.5万いいねがついた今回の投稿ですが、投稿主のわきまるさんに反響についてうかがうと、

「たくさんの人が見てくれているのはとても嬉しいんですが、今もおっかなびっくり状態です」

と、驚いている様子でした。

アカウントのことを伝えているのは家族と保護猫会の方々だけとのことですが、「すごいなー！」と身近な人たちも反響の大きさに目を丸くしていたそうです。

印象的だったコメントについて尋ねると、

「賢すぎて投資でもしてそう」

「まるで某ヒーローコンビみたい」

といったユニークな声に思わず笑ってしまったのだとか。

「みなさんのコメントがとても有難いです」とも話してくれました。

■ドアを開けるだけじゃない。猫たちが見せる“意外な才能”とほっこりエピソード

わきまるさんに、今回のドア開け以外にも驚いた出来事があるか聞いてみたところ、「ほかにも謎がありまして…」と、気になる一言が返ってきました。

例えば、蓋つきのゴミ箱に捨てたはずのゴミがなぜか外に出されているなど、驚くような場面がこれまでにもあったそうです。

その賢さに感心してしまいます。

さらに、ボタンを押して開けるタイプのクローゼットに挑戦するムギちゃんの投稿も。

クローゼットの扉を開けようとしている猫ちゃん▶ボタンを押さなければ開かない…！（⇒次へ）


この投稿では、すでにクローゼットの開け方を理解しているムギちゃんが、ジャンプしてボタンを押そうと奮闘する姿が印象的です。

ジャンプしてボタンを押そうとしている▶ニャンズの夜の様子は…（⇒次へ）


「最近のニャンズは夜決まった時間になると『遊べ！』とニャーニャー合唱が始まります」とのこと。

実は、ムギちゃんとモモちゃんにはタビくんというお兄ちゃん猫がいて、3匹そろうと確かに大合唱になりそうです。

決まった時間になると、ニャーニャー合唱する▶（次画像から「猫あるある」エピソードが満載の『レオとシロウのドタバタ猫日記』が読めます）


わきまるさんが声をかけるとよくおしゃべりしてくれるようになったそうで、3匹の仲睦まじいやり取りを思い浮かべるとこちらまで温かい気持ちになります。

■思わずクスッとなる、ニャンズとの日常

最後に、わきまるさんから読者へのメッセージをいただきました。

「猫好きな方はもちろん、猫を飼ったことがない方にも『猫ってこんなことするんだ』とか、クスッと笑ってもらったり、ほのぼのしてもらえるようなニャンズとの日常を見てもらえたら嬉しいです」

わきまる（@narabai03）さんのInstagramでは、猫たちの賢さと可愛さが詰まった投稿がたくさん並んでいます。

ぜひ、わきまるさんのほかの投稿もチェックしてみてください。

文＝川端恵