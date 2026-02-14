門脇麦、15歳下夫役・作間龍斗と3年ぶりの再会「若干照れますね（笑）」 2ショットインタビュー公開
俳優・門脇麦が主演、ACEesの作間龍斗が共演するWOWOWの連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（20日午後11時から放送・配信、全10話）初回を前に、門脇と作間による2ショットインタビューが到着した。3年ぶりの共演となる2人が撮影裏や作品への想いを語っている。
【メインビジュアル】息ぴったり！約3年ぶり夫婦を演じる門脇麦＆作間龍斗
磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。料理人・桑乃木いち日（門脇）が経営難の実家料亭を救うため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（作間）と政略結婚することから始まった前作は、2023年に放送・配信され話題を集めた。
今回描かれるのは結婚から1年後。新たな家族が加わり、さらに山口家の次男・栄が登場することで、立ち直りつつあった「桑乃木」に再び試練が訪れる。夫婦の前に次々と押し寄せる環境の変化が、2人の関係を大きく揺さぶることになる。
また19日午後6時からキャストが参加する完成報告会見と生配信が決定。さらに会見前には登壇キャストによる事前インスタライブの実施も決定した。出演者は、後日番組公式Xで発表される。
――先ほど迎えたクランクインの感想をお聞かせください。
門脇：3年ぶりですね。
作間：3年ぶりですね。初日から濃いシーンを撮りましたね。
門脇：前作を経てないと演じられない濃いシーンでした。
作間：これから撮るシーンもさらに濃くて。
門脇：確かに。
作間：それもあって「帰ってきた」感じがすごくします。スタッフさんも前作から一緒だった方が多いので。
門脇：ホーム感がすごく感じられますね。3年も経っていますが、前作から続きで撮っているかのような、そういう空気感の中でできるのは、このチームならではのことだなと思います。
作間：僕のおばあちゃんと同じ世代の衣装さんがいらっしゃるんですが、お仕事を少しお休みしようかと思っていたところ、今回『ながたんと青と2』をやるのならと戻ってきてくれたそうなんです。うれしかったですね。
門脇：作間さんのことを実の息子みたいにかわいがっていて。前作のクランクアップで号泣されてたもんね。
――3年ぶりの共演。お互いの印象に何か変化はありましたか？
門脇：作間さんが違う作品で違う役をやっている時に会う機会があったのですが、このいでたちで眼鏡をした周さんと会うのは久しぶりだなという感じがすごくして、若干照れますね（笑）。
作間：この3年の間に門脇さんの舞台を何度か観に行かせていただいて、門脇さんの映像作品ももちろん観て、さらに「すごい女優さんだな」という感じが強まっちゃっていたんですよ。いい意味で「やばいな、この人！」と思っていた中で今日を迎えたんですが、門脇さんがあまりにも普通、変わらずいい人すぎて、何も感じませんでした（笑）。今日最初に2人で撮ったのは第3話（3月6日放送・配信）のお墓参りのシーンなんですが、すぐに打ち解けられました。そういう空気感が作れたのは、門脇さんのおかげです。
門脇：照れますね（笑）。でもさっき作間さんが言っていたとおり、京都のチームのみなさんのおかげで初日とは思えない温かさを感じながら仕事できるのがうれしいなと思っています。
作間：確かに。この作品は京都のロケーションありきでもあるので、今日もずっとお寺にいますが、戦後の京都という時代背景や服装など込みで、「始まったんだな」という実感が湧いています。実は昨日までは「第二期が始まる」という実感があまりなくて。新しいキャストの方もいるし、意外と別作品みたいに感じるのかなと思ってたんです。でも今日、門脇さんと2人で撮影して「これだ、これだ」と思いました。
――第二期の撮影が始まるまでに、何か準備はしましたか？
門脇：前作は見返しました。第二期が始まるという実感があまり湧いていなかったんですが、衣装合わせで京都に来た時に、監督をはじめスタッフのみなさんの勉強のされ方、前作の復習のされ方、小道具の一つひとつに至るまで時代背景を反映した作り込みがすごくて、そこで気が引き締まったんです。それまでは、3年前の自分をなぞるというか、そういった要素は入れたくないな、前作は見返さなくていいかなと思っていましたが、やっぱり見直しておこうと。
作間：僕もスタッフのみなさんがすごく気合いを入れてくださっていると聞いて、前作を見返して、原作ももちろん読んでから本作の台本を読みました。その上で実際に本読みや衣装合わせが始まって、またどんどんこの世界に入り込んでいっています。
――いち日は京都弁、周は関西弁のセリフがありますが、方言についてはどうですか？
門脇：「京都弁が戻ってくる」といったことは全然ないんですが、前作でゼロからやった時よりは若干残っている部分もあるので、力み過ぎずに京都弁に臨めたらいいなというのが、今回の私なりのチャレンジだったりします。
作間：周も今回は関西弁のセリフが多いので、事前にできることはやっておこうと思っていて。といっても方言指導の先生からいただいた音声データを聞いて、音楽のように覚えるだけなんですが。門脇さんは全編京都弁でのお芝居なので、僕とは使うカロリーが全然違うので、すごいなと思います。
――京都での2ヶ月間の撮影。京都ならではの楽しみはありますか？
作間：僕、京都にはもう土地勘がついちゃって、ナビなしで移動できるようになっちゃったんですよ。
門脇：ホントに？
作間：はい。ホントに。京都の上側はもうナビいらないです。
門脇：すごい。地図が頭に入ってるんだ。
作間：はい。だからもう旅行気分という感じでもないので、“京都っぽい場所”とかではなく、ニッチなお店を探したいですね。ニッチな銭湯とかも空き時間に探したいです。
門脇：あと、せっかくまた大原さん（料理監修の料理研究家・大原千鶴）とお仕事してるから、大原さんにおいしいお店を教えてもらうとか。
作間：それはやばいですね！確かにまだ聞いてないですね。
門脇：なんなら大原さんと一緒にご飯を食べに行ったりもしたいですね。そしてもちろん、大原さんが作ってくださった料理をなるべくたくさん食べる！
作間：僕、今日は大学でお弁当を食べるシーンから始まったんですけど、卵焼きが正直、泣きそうになるぐらいおいしくて。「なに、この無駄のない卵焼きは！」ってマジで思いました。だからお昼は用意していただいていたお弁当ではなく、大原さんのお弁当を食べました。撮影で食べたのは卵焼きだけだったんですが、なすの煮びたしとか他のおかずもホントに全部おいしいんですよ。
門脇：それはさ、「おすそ分けしなきゃ！」って持ってきてくれるっていうアイデアはなかったの？
作間：いや、まったく（笑）。
門脇：なんでだよー！（笑）
作間：移動のバスの中で全部食べちゃいました。
門脇：確かに大原さんのお料理はこの作品の醍醐味ですしね。
――それでは最後に視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
作間：前作とはまた違った展開がかなりあり、前作の温かい感じを楽しみにされている方にも、ちょっと刺激が欲しい方にも楽しんでいただけると思います。新キャストの小林虎之介さん演じる栄が加わり、満を持して山口家の三兄弟がそろうので、そこも楽しみにしていてほしいなと思います。まずは前作の雰囲気を大切にしつつ、よりよい作品にできるよう撮影に挑んでまいります。
門脇：前作はお店の経営の話と2人の関係性が主軸だったと思いますが、第二期では道哉くん（眞野陸）という2人の養子になる男の子も加わり、より信頼関係を築いた2人が“だんだん家族になっていく”ところが見どころかと思います。そして周さんが東京に行くことで、2人が離れて暮らすことにもなるので、家族の大切さを感じたり、また2人の絆が試されたりする展開が多くなります。前作の丁寧な作品づくりや温かさを存分に詰め込みつつ、新たなお話の展開も楽しみにしてください。
