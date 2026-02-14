Snow Man佐久間大介『美的』表紙に初登場！アイドル・俳優・声優…進化し続ける表現者の今

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、『美的』4月号SPECIAL EDITON（小学館）の表紙に初登場する。

■鍛え抜かれた肉体美も披露

表紙に選ばれたのは、トレードマークのピンクヘアにシンプルな白のタンクトップで大人の色気がたっぷりの一枚。バラエティ番組などで見せる明るさや人懐っこさとはまた違った、ミステリアスな表情にも注目だ。

グループ活動だけでなく俳優・声優としても活躍し、放送中のアニメ『ハイスクール！奇面組』など数々の話題作に出演している佐久間。3月6日公開の初の単独主演映画『スペシャルズ』では“踊る（?）殺し屋”という一風変わった役どころに挑戦し、その変幻自在の表現力はあらたなフェーズへと進化し続けている。

今号の中面では、そんな佐久間の今に迫る6ページの特集を掲載。360度どこから見ても魅力的な表情をマルチアングルで撮り下ろした他、鍛え抜かれた肉体美も披露。

さらに『スペシャルズ』の撮影裏話や、作品を通して改めて感じたダンスの楽しさ、そして美容誌ならではのビューティトークまで、インタビューも大ボリュームで届ける。

■「とにかく楽しませる」ことがモットー

初の単独主演映画ということで、『スペシャルズ』の撮影現場では初めての座長も務めた佐久間。

「僕らしい座長像を考えた時、『一緒に盛り上がろうぜ！』と伝えることだと思いました。皆が盛り上がれるように、僕から率先して楽しんでいこうと」

インタビューでは、ファンをはじめ、周囲を「とにかく楽しませる」ことがモットーだという佐久間らしい映画撮影時のエピソードが満載。

『美的』の撮影でも、「踊ってみてください！」というカメラマンのリクエストに「難しい～（笑）」と笑いながらも、次々と華麗でダイナミックな動きを見せ、スタッフを楽しませた。

他にも、自身の性格を“陰キャ”から“陽キャ”へと変化させてきた背景にあるSnow Manへの想い、好きなことに夢中になることの尊さなど、率直な言葉で語られる耳寄りのトークは必読だ。『美的』で叶えたい夢も明らかに。

『美的』で叶えたい夢があるという佐久間。朝晩のスキンケアルーティンやトレーニングへのこだわりなど多彩なビューティトークも要チェックだ。

『美的』4月号SPECIAL EDITIONは、2月20日発売。貼り込み付録には、クレ・ド・ポー ボーテの最新美容液2包が付いてくる。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『美的』4月号SPECIAL EDITON

■関連リンク

『美的』OFFICIAL SITE

https://www.biteki.com/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/