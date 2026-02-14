横尾渉＆二階堂高嗣“キスマイ軍”が芸人軍とプレッシャーゲームで対決「アイドルとは何かを見せたい」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の横尾渉、二階堂高嗣が、15日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン◆キスマイ軍vs芸人軍！プレッシャーゲーム第2弾』に出演する。キスマイ軍と芸人軍が制限時間内でレンチャン数を競う対決企画。「アーチェリー」「テーブルクロス引き」「コイン積み」の全3種目で獲得した合計レンチャン数が勝敗を分ける。時間に追われる極限状態の中、勝利をつかむのはどちらの軍か。
【番組カット】カッコイイ…真剣な眼差しの二階堂高嗣
第1種目は「タイムリミットアーチェリー」。レベルごとに小さくなる的に、1人ずつ挑戦。制限時間は6分。矢が的に命中しない限り、タイムは刻一刻と減り続ける。最終レベルでは的の大きさがわずか5センチ。序盤で一発成功し、後半に時間を残せるかが勝負の鍵となる。
キスマイ軍は、ボウリング企画で悔しい結果に終わった横尾が、雪辱を果たせるか。また、デビュー15周年を迎え、アイドル歴25年を誇る二階堂が「アイドルとは何かを見せたい」と気合十分。用心棒として参戦する元サッカー選手の鄭大世、狩り経験を持つボビー・オロゴンの腕前にも注目が集まる。
一方の芸人軍は、前回アーチェリーが苦手だと判明した栗谷（カカロニ）が克服なるかが焦点。プレッシャーに弱いザブングル加藤、極度の緊張と老眼でパニック状態に陥るキャプテン・尾形貴弘（パンサー）。さらに、元甲子園球児・とにかく明るい安村が野球仕込みのコントロール力で一発成功を狙う。
続く2種目は「タイムリミットテーブルクロス引き」。制限時間6分以内に、レベルごとに難易度が上がるテーブルクロス引きに挑戦。失敗した場合は食器を元の位置に戻さなければならず、その間も時間は減り続ける。最終レベルでは、前回の5段タワーがさらに進化し、途中に皿が挟まることで不安定さが増大。一度のミスが大惨事につながる中、勝負を分けるのはチームワーク。果たしてどちらの軍が冷静さを保てるのか。
そして最終決戦は「タイムリミットコイン積み」。約160枚の1円玉で作られた高さ24センチのコインタワー。その頂上に500円玉を何枚積めるかを競う。制限時間は5分。タワーを倒した瞬間に競技は終了し、倒れるまでに積めた枚数がポイントとなる。わずかな振動も許されない究極の集中力バトルで、勝負は最高潮に――。
時間に追われ、極限の集中力が試される「タイムリミットレンチャン」。果たして勝利を手にするのはキスマイ軍か、芸人軍か。スタジオで繰り広げられる熾烈（しれつ）な予測合戦にも注目だ。
