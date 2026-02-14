Snow Man佐久間大介、ミステリアスな表情で大人の色気増し増し 『美的』で初表紙
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、20日発売の雑誌『美的』4月号SPECIAL EDITON（小学館）の表紙に初登場する。
【別カット】カッコイイ…綺麗な横顔を披露する佐久間大介
表紙は、トレードマークのピンクヘアにシンプルな白のタンクトップで大人の色気がたっぷりの1枚。バラエティ番組などで見せる明るさや人懐っこさとはまた違った、ミステリアスな表情にも注目だ。
中面では、佐久間の今に迫る6ページの特集を掲載。360度どこから見ても魅力的な表情をマルチアングルで撮り下ろしたほか、鍛え抜かれた肉体美も披露。さらに初の単独主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の撮影裏話や、作品を通して改めて感じたダンスの楽しさ、そして美容誌ならではのビューティトークまで。インタビューも大ボリュームで届けられる。
『スペシャルズ』の撮影現場では初めての座長も務めた佐久間。「僕らしい座長像を考えたとき、『一緒に盛り上がろうぜ！』と伝えることだと思いました。皆が盛り上がれるように、僕から率先して楽しんでいこうと」。
インタビューでは、ファンをはじめ、周囲を「とにかく楽しませる」ことがモットーだという佐久間らしい映画撮影時のエピソードが満載。また『美的』の撮影でも、「踊ってみてください！」というカメラマンのリクエストに「難しい〜（笑）」と笑いながらも、次々と華麗でダイナミックな動きを見せ、スタッフを楽しませた。
ほかにも、自身の性格を“陰キャ”から“陽キャ”へと変化させてきた背景にあるSnow Manへの想い、好きなことに夢中になることの尊さなどが、率直な言葉で語られる。そして、実は『美的』でかなえたい夢があるという。朝晩のスキンケアルーティンやトレーニングへのこだわりなど多彩なビューティトークも展開する。
