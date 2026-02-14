『名探偵プリキュア！』新キャラ！森亜るるか登場でアイスをペロリ 第3話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第3話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。アイスを食べる新キャラの森亜るるかが登場する。
【画像】森亜るるか変身した姿のキュアアルカナ・シャドウ キャラ設定画＆場面カット
15日放送の第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」は、キュアット探偵事務所で暮らすことになり、事務所の掃除をするあんな。寮を出る手続きを済ませてきたみくるも加わり、ポチタン、ジェット先輩と4人での共同生活が始まった。
掃除や片付けが進む中、みくると探偵事務所の2階にやってきたあんなは、そこで一枚の地図を見つける。探偵事務所の周辺地図のようだったが、いくつか印やメモが書き込まれていた。
作業が落ち着き、インテリアや雑貨を買いそろえようと街に出かけるあんなたち。立ち寄ったアンティークショップ「カメリアインテリア」のおしゃれな品ぞろえに感激していると、突然ポチタンが事件の気配を感じ取る。
声をあげた店員に話を聞いてみると、お店のシンボルである、ガラス製の亀の置物がいつの間にかなくなっていた。探偵であることを明かし、協力を申し出たあんなとみくるは、さっそく聞き込みを開始する。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
