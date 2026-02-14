俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。今作には織田信長（小栗旬）の正室・濃姫（帰蝶）が登場しないが、その“不在”もインターネット上で話題に。制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）に狙いを聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

濃姫は“美濃のマムシ”こと戦国大名・斎藤道三の娘。歴代大河においては2006年「功名が辻」で和久井映見、14年「軍師官兵衛」で内田有紀、20年「麒麟がくる」で川口春奈らが演じたが、1996年「秀吉」にも登場せず。史料が極めて乏しく、名前や没年などに諸説がある。

「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）を描いた第4回（1月25日）でも姿がなかったため、SNS上で多様な考察がなされた。

濃姫を描かない理由について、松川CPは「豊臣兄弟と織田兄妹（信長＆市）の対比、信長の孤独を描くのがこの作品ならではの視点なので、そこに信長の妻や子どもが出てくると、どうしても焦点がぼやけてしまいます。時代考証の会議でも（時代考証の）先生たちが“本当にいいんですか？”と何度も確認してくださったんですが、“『豊臣兄弟！』は覚悟を決めて、これで行きます”とお伝えしました」と明かした。

成人した信長の息子、長男・織田信忠（小関裕太）と三男・織田信孝（結木滉星）の登場は発表されたものの、妹・市（宮崎あおい）が浅井長政（中島歩）と結婚すれば「信長はさらに独りぼっち。そこが濁らないような設定にしました。濃姫や側室も『豊臣兄弟！』の世界に存在はしていますが、表には出てこない、いわゆる“オフ”にしている形です。ある意味、信長にとっては妻はアウトオブ眼中という、ドライな夫婦関係。桶狭間の戦い（1560年・永禄3年）の出陣前と勝利後でも描きましたが、信長の心に踏み込めるのは市だけ、信長が本音を吐露できるのは市だけ、という関係性を紡いでいきます」。小栗と宮崎の共演シーンが一層、注目される。

（※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記）