俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）は「『豊臣兄弟！』という作品は、この第6回をご覧いただくために生まれたと言っても過言ではありません。それほど重要な回になりますので、ダイレクトなサブタイトルを付けました」と力説。制作・撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、美濃攻めに重要な任務を織田信長（小栗旬）から命じられる。鵜沼城の調略。“美濃のマムシ”こと斎藤道三（麿赤兒）に見いだされた城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は難敵だったものの、藤吉郎が“魂の説得”。藤吉郎は人質として鵜沼城に残り、小一郎と次郎左衛門が信長の待つ小牧山城に向かった。

次郎左衛門は信長に謁見。しかし、従者の荷から毒の塗られた小さな刃物が見つかった。次郎左衛門は指示を否定。信長は「残念の極みじゃ。始末せよ」――。

二手に分かれた兄弟と次郎左衛門は絶体絶命。刃物は誰の仕業なのか。第6回はミステリー仕立てで「走れメロス」的な展開になる。

ここまでも「秀吉が信長の草履を温めた逸話」などを巧みにアレンジして“新解釈”を提示。歴史ファンにも好評を博しているが、松川CPは「第6回はさらに踏み込んだアレンジを加えています」と予告した。

信長の草履とは知らずに藤吉郎が盗もうとしたことから始まる今作のエピソードは、八津氏のアイデア。松川CPは「秀長はもちろん、秀吉でさえ前半生の記録はほとんど残っていません。現在に伝わる秀吉像は、江戸時代に儒学者の小瀬甫庵が書いた『太閤記』（初版は1626年・寛永3年）や江戸中期に書かれた読本（よみほん）『絵本太閤記』が基になっています。草履のエピソードもここに含まれるので、今回は江戸時代の創作をアレンジした、ということになります」と解説。いわば“創作の創作”になる。

実は、番組スタートまで「このドラマのテーマは？」と質問されることに困っていたという。

「視聴者の皆さんがそれぞれ見つけてくださることですし、最初から制作側の正解を言うものでもないと思うんです。僕自身がうまく言語化できないこともあって“テーマは兄弟の絆”とふんわり答えていましたが、クランクインから8カ月が経った今、この物語が何を目指しているのか、より明瞭に見えてきました。それは“人を信じる力”。桶狭間の戦いを描いた第4回（1月25日）のラストにも“（兄は）殿（信長）は必ず勝つと信じて疑いませんでした”という小一郎の台詞がありましたが、第6回はそれがさらに色濃くなります。戦国という過酷な時代は、人を信じて討たれることもありますが、やはり人を信じることでしか前に進めない時代だったんじゃないかな、と実感しています」

ストレートな副題の通り“兄弟の絆”が試される。