◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に行われ、鍵山優真選手が銀メダル、佐藤駿選手が銅メダルを獲得。応援にかけつけていた坂本花織選手が2人を抱きしめて祝福しました。

ショートプログラム2位発進の鍵山選手。逆転優勝を狙うフリーで序盤にジャンプミスもあり、2位につけていた佐藤選手を上回って、メダルは確定させますが、悔しさをにじませます。

すると最終滑走となった優勝候補のイリア・マリニン選手がジャンプミスを連発。まさかのショート首位から8位となる波乱で幕を閉じました。

ショート9位からフリーで巻き返した佐藤選手は、3位の結果に号泣。笑顔のなかった鍵山選手は、佐藤選手のメダルを自分のことのように喜び、その顔には笑顔が戻りました。

表彰式後には、男子の活躍を会場で見守っていた坂本選手が男子2人と祝福のハグ。先に行われた団体でともに戦い銀メダルを獲得。坂本選手は演技だけでなく持ち前の明るさでムードーメーカーとしても引っ張っていましたが、ここでもチームジャパンの絆をのぞかせました。坂本選手はすでに今季限りでの引退を表明。男子の活躍を力に17日から集大成となる女子シングルに挑みます。

▽結果金 ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) 291.58銀 鍵山優真(日本) 280.06銅 佐藤駿(日本) 274.908位 イリア・マリニン(アメリカ) 264.4913位 三浦佳生(日本) 246.88