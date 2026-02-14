俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。大役・織田信長役に挑む俳優の小栗旬（43）が初回（1月4日）から圧倒的な存在感を示し、作品を牽引。インターネット上で大きな反響を呼んでいる。制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）に小栗の起用理由や魅力を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

小栗の大河出演は、北条義時役で主演を務めた2022年「鎌倉殿の13人」、南光坊天海役で最終回に登場した23年「どうする家康」に続き3年ぶり10回目。信長役はフジテレビ“月9”「信長協奏曲」（14年1月期）の映画版（16年1月公開）以来10年ぶり2回目となる。

数多の名優が創り出してきた信長像。小栗は「僕が初めて見た信長役は、大河ドラマ『秀吉』（1996年）の渡哲也さん。凄く怖くて、そのイメージが強烈に残っています。今回は具体的にキャラクターを固めず、脚本に描かれている信長を演じることを心掛けています」とフラットに臨んでいることを明かした。

今作の信長は「天下一統を狙う孤高のカリスマ」「豊臣兄弟にとって絶対的な主君」として人当たりは強いものの、実は人間味にあふれる。第4回（1月25日）、数的不利を覆し「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）に勝利。仰向けに寝転び「勝った…勝った…わしは勝った」と安堵し、笑い声を上げたのが一例。信長＆市（宮崎あおい）の「織田兄妹」と「豊臣兄弟」の対比も、ドラマ前半の主軸の一つになる。

第4回のラストで信長の脳裏にフラッシュバックしたが、弟・織田信勝との“過去”がトラウマに。松川CPは「そういう人間くささや弱さ、そしてカリスマとしての迫力や覚悟。小栗さんなら『豊臣兄弟！』における信長の両面を体現してくださると思い、オファーいたしました」と起用理由を説明。

「信長には視聴者の皆さんそれぞれのイメージがあって、もっと超然とした感じ、もっと大御所然した感じの信長も選択肢にあったかもしれませんが、今回は小栗さんに受けていただけて本当に感謝しています。物凄く圧があって怖いのに、どこか親しみやすさもにじみ出る。実に小栗さんらしい信長になったと思います」と絶賛した。

信勝役は、若手実力派の中沢元紀。昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」で朝ドラ初出演を果たし、柳井嵩（北村匠海）の弟・柳井千尋役を好演した。小栗が社長を務める芸能事務所に所属。大河初出演の大舞台で、憧れの先輩との初共演が兄弟役で実現した。

（※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記）