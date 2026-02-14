“愛知出身”ACEes浮所飛貴、『TGC in あいち・なごや 2026』凱旋出演＆初ランウェイ「一度も瞬きをせずにご覧ください!!」
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、15日に名古屋・IGアリーナで開催される『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）に出演することが決定した。浮所は初ランウェイにも挑戦する。
【写真】アイドル全開！キラキラスマイルのACEes・浮所飛貴
2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）は、この記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に、2025年2月に結成されたACEesを迎えた。「TGC20周年セレブレーションソング」にはTGCのために書き下ろされたACEesの新曲「Biggest Party」を起用し、TGC20周年という史上最大級のパーティーに、ドキドキとワクワクにあふれたスペシャルな企画を準備してきた。
2025年12月に開催した『TGC 広島 2025』、2026年1月に開催した『TGC しずおか 2026』では、「TGC地方創生プロジェクト」とACEesのタッグが生み出すBiggest Party旋風に乗せて、TGCの魅力のみならず、地域の魅力や産業を日本全国へと発信した。
アニバーサリーイヤー最後の開催地となる『TGC in あいち・なごや 2026』には、愛知出身のタレントとして浮所の凱旋（がいせん）出演が決定。日本有数の繊維産業をはじめとする愛知の魅力を、TGCならではの表現でつむぎ、日本全国へ発信していく。
■浮所飛貴コメント
『TGC in あいち・なごや 2026』に出演することが決まりました。ACEesの浮所飛貴です！自分の生まれた地でTGCが開催され、さらに出演できることをとても光栄に感じています。なじみのある地ではありますが、まだまだ全国に知られていない魅力がたくさんあることを改めて知ることができました。今回が初のランウェイということで少し緊張していますが、それ以上にとても楽しみです。そんな初めてがたくさん詰まったTGC、ぜひ一度も瞬きをせずにご覧ください!!
【写真】アイドル全開！キラキラスマイルのACEes・浮所飛貴
2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）は、この記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に、2025年2月に結成されたACEesを迎えた。「TGC20周年セレブレーションソング」にはTGCのために書き下ろされたACEesの新曲「Biggest Party」を起用し、TGC20周年という史上最大級のパーティーに、ドキドキとワクワクにあふれたスペシャルな企画を準備してきた。
アニバーサリーイヤー最後の開催地となる『TGC in あいち・なごや 2026』には、愛知出身のタレントとして浮所の凱旋（がいせん）出演が決定。日本有数の繊維産業をはじめとする愛知の魅力を、TGCならではの表現でつむぎ、日本全国へ発信していく。
■浮所飛貴コメント
『TGC in あいち・なごや 2026』に出演することが決まりました。ACEesの浮所飛貴です！自分の生まれた地でTGCが開催され、さらに出演できることをとても光栄に感じています。なじみのある地ではありますが、まだまだ全国に知られていない魅力がたくさんあることを改めて知ることができました。今回が初のランウェイということで少し緊張していますが、それ以上にとても楽しみです。そんな初めてがたくさん詰まったTGC、ぜひ一度も瞬きをせずにご覧ください!!