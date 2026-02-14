◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位で世界王者のイリア・マリニン（21＝米国）は最終滑走で登場。フリーでは2回の転倒があるなど精彩を欠き、フリー156.33、合計264.49。フリーだけの順位は全体の15位。SP1位で迎えていたが、総合8位に終わった。「4回転の神」のまさかの結末を米メディアは大きな衝撃をもって報じた。

米紙「USA TODAY」（電子版）では「イリア・マリニンに何が起きたのか？“クワッド・ゴッド（4回転の神）”がオリンピックで崩壊語る」との見出しで衝撃を伝えた。

米ニース専門局「CNN」のベン・チャーチ記者は「イリア・マリニンのスコアが画面に表示されたとき、誰もが目にしたものを信じることができなかった。記者たちはあ然として沈黙のまま互いを見つめた」と衝撃を回顧。

続けて「8位という成績は、彼の名前の横に表示されているのが見ておかしかった。彼は勝つはずだった。そして歴史を作るはずだった。こんなことが起こるはずはなかったのだ」と報じた。