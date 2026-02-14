ウッチャンナンチャン南原清隆（61）が、13日放送のTBS系「A Studio＋」（金曜午後11時）に出演。相方内村光良（61）との関係性を語った。

南原は横浜放送映画専門学院（現日本映画大学）で内村と知り合い、コンビを結成。それぞれ単独での活動が多いが、普段の関係について「メーク室とかでたまに一緒になる時がある。（腰を上げて）内村さん、おはようございますって。そうすると『ハイッ』って」と軽い返事があるという。

また「去年の年末とか、内村がちょうどトイレに行く時かな。半袖だったの。後ろから声かけて、内村さん寒くないんですか？って聞いたら、（振り返らずに手だけ挙げて）『ハイッ』って。それぐらいですね」と笑った。

Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「連絡先とか…」と尋ねると、「連絡先知らないです」と告白。双方の自宅の場所についても「向こうはうちに来たことあります。僕は呼ばれたことありません」と苦笑した。

また仕事や将来についての会話も「1回もないですね」。南原は「だってこれからこうしようなんて、そんなの言うの恥ずかしいじゃん！」と照れ、「これを当てるぞ！とか、次はこうやろうぜとか1回もないです。本当に流れるままにやってます」と振り返った。

笑福亭鶴瓶が「ええやつと組んだんやな」と話すと、「そうですね」と応じていた。