◆ 4年連続2桁勝利のエース右腕を呼び戻し

現地時間13日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスがFAとなっていたザック・ギャレン投手（30）との再契約に合意したと『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者が報じた。契約は1年2202万5000ドルとされている。

ギャレンは2016年のドラフトでカージナルスに入団し、2019年にマーリンズでMLBデビュー。同年途中からダイヤモンドバックスに加入し、2022年から4年連続2桁勝利を達成。先発ローテーションの柱として通算66勝をマークしている。

2023年には自己最多の17勝を挙げ、球団22年ぶりのワールドシリーズ進出に貢献。初のオールスターゲーム選出も果たし、サイ・ヤング賞投票3位にランクインした。昨季は33先発で13勝15敗、防御率4.83、192回を投げて175奪三振という成績だった。

キャリア初のFAを迎えたギャレンは昨季終了後、球団から提示された単年2202万5000ドルのクオリファイング・オファー（QO）を拒否。MLB公式のマーク・フェインサンド記者によると、ギャレンは他球団から複数年オファーを提示されていた中、QOと同額でのアリゾナ残留を決断した。