エッ、これ全部白髪ぼかしなの！？【40・50代】周りと差がつく♡「シャレ見えボブ」

40・50代が気になりがちな白髪は「白髪染めで隠す」から「ハイライトでなじませてぼかす」へ！ ハイライトやレイヤーカットなどを取り入れ、白髪をなじませながらデザインの一部として活かす方法が注目されています。そこで今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、派手すぎず今っぽさも感じられるシャレ見えボブをご紹介します。

細めハイライトで白髪が自然に溶け込む丸みボブ

くすみブラウンをベースに、細めのハイライトを顔まわり中心に入れた丸みボブ。ハイライトの線が細いため主張が強すぎず、白髪も違和感なくなじんでいます。全体に立体感と透明感が生まれ、上品で軽やかな印象に。

コントラストを効かせた動きのある外ハネボブ

ダークグレージュをベースに、ベージュ系の細めハイライトを散らしたデザイン。髪表面にレイヤーを入れて毛束を動かし、ベースは外ハネにすることで軽さをプラスしています。コントラストは感じられますが色味を揃えているため、派手に見えにくいのも嬉しいポイントです。

極細ハイライトで奥行きを出したレイヤーボブ

明るめブラウンをベースに、ベージュ系の極細ハイライトを重ねたレイヤーボブ。毛先はぷつっとタイトにまとめ、トップはワンカールで動きを演出しています。白髪、ベース、ハイライトの明るさを近づけることで、色の境目が目立ちにくく光が差し込んだような奥行きが表現される、こなれ感漂うスタイルです。

ハイライトをさりげなく仕込むワンレンボブ

ワンレンの切りっぱなしボブに、毛先を中心にベージュ系ハイライトをプラス。ベースはくすみブラウンの落ち着いた色味。そこにほんのりくびれをつけたシルエットが特徴です。ハイライトが主張しすぎないため、白髪をぼかしながらもシャレ感を保ちやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里