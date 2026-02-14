茶葉模様がおしゃれ♡【3COINS】揃えて使いたい！「ティータイムグッズ」

ほっと一息つきたい時、美味しい飲み物やスイーツだけでも幸せを感じられますが、さらに可愛い食器を使ったなら、気分がもっと上がりませんか？ 今回は、ティータイムのテーブルを、おしゃれに演出してくれる【3COINS（スリーコインズ）】の「ティータイムグッズ」をご紹介します。

電子レンジOK！ おしゃれで使いやすさも◎

ネイビーとホワイトの組み合わせが可愛らしく、茶葉モチーフのデザインが印象的な「ティーポット：400ml」。しっかりと握りやすそうな持ち手で、使いやすそうです。電子レンジOKで、冷めた飲み物を温め直せるのも嬉しいポイント。たっぷり入る400mlサイズでお値段は、\1,100（税込）。

自宅でカフェ気分を楽しめる

これがあれば、自宅のティータイムでもおしゃれなカフェ気分を楽しめそうな「ミルクジャグ：180ml」。こちらも電子レンジで使えるため、ミルクを入れて軽く温めることで、紅茶やコーヒーを冷ますことなく楽しめます。サラダ用にドレッシングを入れたり、パンケーキやヨーグルトに入れるシロップを入れたりして使ってもいいかも。\330（税込）なので、複数買いも◎

自分用としてはもちろん、友達や大切な人のおもてなしにもぴったりです。ぜひ、近くの店舗や公式オンラインストアをチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事で@3coins_kuro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N