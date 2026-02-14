プレミアリーグも残り12試合に

イングランド・プレミアリーグは第26節までが終了し、シーズン終盤に差し掛かっている。

首位アーセナルが引き分け、それに続く2位マンチェスター・シティと3位アストン・ビラが勝利を収めたため、上位陣の差が縮まった。8試合勝利なし（4分4敗）となったトッテナムは降格圏と5ポイント差の16位に沈み、監督交代に踏み切る結果となった。

22年ぶりのリーグタイトルを目指すアーセナルは7位と躍進中のブレントフォードと敵地で対戦。FWノニ・マドゥエケのゴールで先制するも、後から追いつかれる形で引き分け。勝ち点を「57」とした。

一方で2位のシティはフルハムに3-0、3位のアストン・ビラはブライトンに1-0で勝利して、アーセナルとの差を縮めた。シティは勝ち点「53」、アストン・ビラは同「50」。6位のリバプールはサンダーランドに1-0で勝利したが、日本代表MF遠藤航が左足を負傷して戦線離脱と、負傷者続出の悪い流れが続いてしまっている。

昨季UEFAヨーロッパリーグを制したトッテナムがニューカッスルに1-2で敗れ、降格圏の18位ウェストハムとわずか5差の16位に。リーグ戦は8試合勝利から遠ざかる結果となり、試合後にはトーマス・フランク監督が解任された。シーズンの3分2をすぎたなかで、昨季からの低迷が続いている。日本代表のMF三笘薫が所属するブライトンも勝ちなしが続き、14位まで順位を落とした。

SNSでは、「時間が経つのが早すぎる」「毎試合気が抜けない」「魔境すぎて」「ジンクスには抗えない」「アーセナルが意外とダントツでもないのが以外」「ブライトンも割と危ない」などコメントが寄せられ、世界最高峰と言われるプレミアリーグの順位表が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）