俳優・柳葉敏郎が13日、自身のインスタグラムを更新。大物タレントとの2ショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】あの日がよみがえる イケオジになった約40年後の「今井良介」と「横山健」

投稿された写真は指ハートのポーズでそろって満面の笑みを浮かべる2人。白の開襟シャツに皮のジャケットできめた柳葉は「11年振りの再会」と記した。一緒に写っているのはタレント・明石家さんま。さらに頭の上で輪をつくって並んだショットもアップした。



柳葉とさんまと言えば、1987年に放送されたTBSドラマ「男女7人秋物語」で共演。今井良介(さんま)と神崎桃子(大竹しのぶ)の恋愛模様を描いた「男女7人夏物語」(86年放送)の続編で、柳葉は大竹しのぶの新しい恋人、横山健として登場。森川由加里の主題歌「SHOW ME」も大ヒットした。93年には同じくTBS「極道落ちこぼれ カタギになりたい！」、翌94年「極道落ちこぼれⅡ駆けおちしました!?」でも共演している。



柳葉は14日に放送されるMBSテレビ「痛快！痛快！明石家電視台」に出演予定。収録を「32年振りの番組出演 緊張した～～～！！」と振り返り、「是非!!」と視聴をPRした。



フォロワーからも「今井良介と横山健ちゃんだぁ～」「恋敵でしたね」「『極道おちこぼれ』思い出します」と当時を懐かしむ声が。「うわっ！！めっちゃ最強」「お二人ともイケオジ」「いい表情してますね！」「気分が上がるツーショット」と歓喜のコメントが寄せられた。



