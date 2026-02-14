ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サブバッグ使いなど幅広いシーンで重宝する、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」

© Disney

価格：2,990円（税込）

サイズ：約14×21×1.5cm

重さ：約110g

ショルダーベルト長さ：最短約65cm〜最長約125cm

素材：ポリエステル

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

スマートフォンの収納ポケットが付いたショルダーバッグ。

コンパクトなサイズ感で、お出かけや旅行時のサブバッグ使いにもぴったりです！

内側にはキーフックが付いているので、鍵などをつけておけば出し入れもスムーズにでき、落下も防止してくれます。

「チェシャ猫」と「ルシファー」の2種類のデザインがラインナップ。

チェシャ猫

© Disney

『ふしぎの国のアリス』に登場する、いたずら好きのふしぎな猫「チェシャ猫」デザインのショルダーバッグ。

一面にはお馴染みのニヤニヤと笑った「チェシャ猫」のお顔が描かれています！

© Disney

「チェシャ猫」のイメージカラーでもある紫色を使用しているのもポイント。

華やかな色合いで、コーディネートのアクセントとしても活躍します。

ルシファー

© Disney

『シンデレラ』に登場する、いじわるな性格でいつも「シンデレラ」の邪魔をしている猫「ルシファー」デザインのショルダーバッグ。

落ち着いた色合いのグレーを基調としています。

© Disney

むすっとした表情の「ルシファー」のアートがインパクトたっぷり☆

コロンとしたお顔のフォルムにもほっこりとします。

© Disney

＜オープン時＞

マグネット開閉で、中にキーフック1つと外にオープンポケットが1つ、ファスナー付きポケットが1つ付いています。

それからショルダーは調節も可能。

© Disney

キーフックには鍵などをつけておくことができるので、迷子になる心配もありません。

「チェシャ猫」と「ルシファー」のバッグと一緒にお出かけ！

サブバッグ使いなど幅広いシーンで重宝する、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

