チェシャ猫とルシファーのお顔の総柄デザイン！ベルメゾン ディズニー「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サブバッグ使いなど幅広いシーンで重宝する、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」
© Disney
価格：2,990円（税込）
サイズ：約14×21×1.5cm
重さ：約110g
ショルダーベルト長さ：最短約65cm〜最長約125cm
素材：ポリエステル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
スマートフォンの収納ポケットが付いたショルダーバッグ。
コンパクトなサイズ感で、お出かけや旅行時のサブバッグ使いにもぴったりです！
内側にはキーフックが付いているので、鍵などをつけておけば出し入れもスムーズにでき、落下も防止してくれます。
「チェシャ猫」と「ルシファー」の2種類のデザインがラインナップ。
チェシャ猫
© Disney
『ふしぎの国のアリス』に登場する、いたずら好きのふしぎな猫「チェシャ猫」デザインのショルダーバッグ。
一面にはお馴染みのニヤニヤと笑った「チェシャ猫」のお顔が描かれています！
© Disney
「チェシャ猫」のイメージカラーでもある紫色を使用しているのもポイント。
華やかな色合いで、コーディネートのアクセントとしても活躍します。
ルシファー
© Disney
『シンデレラ』に登場する、いじわるな性格でいつも「シンデレラ」の邪魔をしている猫「ルシファー」デザインのショルダーバッグ。
落ち着いた色合いのグレーを基調としています。
© Disney
むすっとした表情の「ルシファー」のアートがインパクトたっぷり☆
コロンとしたお顔のフォルムにもほっこりとします。
© Disney
＜オープン時＞
マグネット開閉で、中にキーフック1つと外にオープンポケットが1つ、ファスナー付きポケットが1つ付いています。
それからショルダーは調節も可能。
© Disney
キーフックには鍵などをつけておくことができるので、迷子になる心配もありません。
「チェシャ猫」と「ルシファー」のバッグと一緒にお出かけ！
サブバッグ使いなど幅広いシーンで重宝する、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
