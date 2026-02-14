ルシファー・チェシャ猫・サイ＆アム！ベルメゾン ディズニー「アクリルスタンドキーホルダー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、飾って持ち歩ける2WAY仕様がうれしい、ディズニーデザイン「アクリルスタンドキーホルダー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「アクリルスタンドキーホルダー」
© Disney
価格：1,490円（税込）
セット内容：【スタンド部】1個､【台座部】1個
主材：アクリル樹脂
完成サイズ（組み立て時）：高さ約8〜8.7cm、幅約5.7〜8.3cm、奥行約5.7cm
付属品：ボールチェーン
組み立て式
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※サイズはキャラクターによって差があります
ディズニー作品に登場する猫キャラクターのアクリルスタンドキーホルダー。
ボールチェーンをつければキーホルダー、付属のパーツをセットすればアクリルスタンドとしても使うことができます！
2WAYで使えて可愛く、SNS映えもバッチリ☆
「チェシャ猫」、「ルシファー」、「サイ＆アム」の3種類のデザインがラインナップします。
チェシャ猫
© Disney
『シンデレラ』に登場する「ルシファー」のアクリルスタンドキーホルダー。
いつも「シンデレラ」の邪魔をするいじわるな「ルシファー」
そんな「ルシファー」は、どっしりと座ったリラックスポーズです☆
チェシャ猫
© Disney
『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」のアクリルスタンドキーホルダー。
トレードマークでもある、ピンクとすみれ色のしま模様が目をひく「チェシャ猫」は、今にもいたずらをしそうなニヤニヤ笑いがインパクトたっぷりです！
サイ＆アム
© Disney
『わんわん物語』に登場するシャム猫のコンビ「サイ＆アム」のアクリルスタンドキーホルダー。
いたずらが大好きな「サイ」と「アム」
ピンと立った尻尾に、ポージングもお揃いです☆
© Disney
それぞれ、絵柄部分の裏面は白無地になっています。
© Disney
＜セット内容＞
アクリルのスタンドと台座、ボールチェーンがセットに。
© Disney
ロゴがあしらわれた台座もボールチェーンに通せるのがポイント！
おでかけ先でスタンドにして写真を撮ったり、様々な楽しみ方ができます。
3種類コレクションして、猫キャラクターを集合させてもかわいい。
飾って持ち歩ける2WAY仕様がうれしい、ディズニーデザイン「アクリルスタンドキーホルダー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
