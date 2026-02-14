３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンの強化合宿が１４日、宮崎市内でスタートした。激励訪問した松井秀喜氏、アドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手らの参戦で活気あふれる初日を、スポーツ報知評論家の高橋由伸氏がチェック。合流前のメジャー勢を含め、理想の打線をイメージした。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

侍ジャパンのシートノックを見ながら、頭の中でシミュレーションしてみた。まだ合流していないメジャー組が入ったらどう打線を組むのか。これが日本の一球団だったらうらやましい限りのメンツである。

普通に考えれば、外野は鈴木誠也に吉田正尚、世界一経験のある近藤健介で埋まる。本来なら足のある周東右京や牧原大成も入れて攻撃に動きを取り入れたいところだが、先に出すと守備固めがいなくなる。僅差を勝ち抜くためには大事な部分だから、いろいろと頭を悩ませる。

内野手も一、三塁は岡本和真と村上宗隆が本線だろうが、サードに入った佐藤輝明の状態次第では使いたくなる。やはり、国際大会はホームランが大きく流れを変える。ここにスピードと技があるから日本は強くなった。佐藤輝が良ければ岡本をレフトに回す手もある。今後の練習試合も含め、調子のいい選手を優先して使うことがいいかもしれない。（高橋 由伸）