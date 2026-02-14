ティアナとシャーロットのチャーム付き！ベルメゾン ディズニー「プリントショルダーバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、夢見る「ティアナ」のレストランのアートが目をひく、ディズニーデザイン「プリントショルダーバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「プリントショルダーバッグ」プリンセスと魔法のキス
価格：6,990円（税込）
サイズ：約20×26×8cm
重さ：約400g
ショルダーベルト長さ：最短約75cm〜最長約135cm
持ち手の立ち上がり寸方：約9cm
素材：合成皮革、ポリエステル
付属品：チャーム（取り外し可）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
映画『プリンセスと魔法のキス』がテーマの2WAYショルダーバッグ。
主人公「ティアナ」が夢見るレストラン「ティアナズ・プレイス」の大きなイラストがプリントされ、インパクトたっぷり！
四角いかたちも上品でオシャレに持つことができます。
「ティアナ」と「シャーロット」の仲良しデザインがかわいいチャームは取り外しが可能◎
くすみがかったグリーンを基調としたチャームでアクセントとしても活躍します。
＜素材アップ＞
素材は合成皮革とポリエステルを使用。
汚れても拭き取りやすく、お手入れがしやすいのもうれしいポイントです。
裏面は無地のシンプルなデザインに。
＜オープン時＞
中にはスマートフォンや鍵などの小物類の収納に便利なオープンポケットが1つ付いています。
カーキの内生地も素敵☆
ショルダーは調節・取り外しが可能でコーディネートに合わせて様々な持ち方が楽しめそう。
デフォルメタッチのアートや、「ティアナ」と「シャーロット」のチャームにもほっこり。
夢見る「ティアナ」のレストランのアートが目をひく、ディズニーデザイン「プリントショルダーバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
