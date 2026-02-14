ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、夢見る「ティアナ」のレストランのアートが目をひく、ディズニーデザイン「プリントショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「プリントショルダーバッグ」プリンセスと魔法のキス

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：約20×26×8cm

重さ：約400g

ショルダーベルト長さ：最短約75cm〜最長約135cm

持ち手の立ち上がり寸方：約9cm

素材：合成皮革、ポリエステル

付属品：チャーム（取り外し可）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

映画『プリンセスと魔法のキス』がテーマの2WAYショルダーバッグ。

主人公「ティアナ」が夢見るレストラン「ティアナズ・プレイス」の大きなイラストがプリントされ、インパクトたっぷり！

四角いかたちも上品でオシャレに持つことができます。

© Disney

「ティアナ」と「シャーロット」の仲良しデザインがかわいいチャームは取り外しが可能◎

くすみがかったグリーンを基調としたチャームでアクセントとしても活躍します。

© Disney

＜素材アップ＞

素材は合成皮革とポリエステルを使用。

汚れても拭き取りやすく、お手入れがしやすいのもうれしいポイントです。

© Disney

裏面は無地のシンプルなデザインに。

© Disney

＜オープン時＞

中にはスマートフォンや鍵などの小物類の収納に便利なオープンポケットが1つ付いています。

カーキの内生地も素敵☆

© Disney

ショルダーは調節・取り外しが可能でコーディネートに合わせて様々な持ち方が楽しめそう。

デフォルメタッチのアートや、「ティアナ」と「シャーロット」のチャームにもほっこり。

夢見る「ティアナ」のレストランのアートが目をひく、ディズニーデザイン「プリントショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

