ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１３日、各地で競技が行われた。

１３日のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９２・００点で銅メダルを獲得。この種目では前回北京大会で平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が金メダルを獲得しており、日本勢が２大会連続優勝。日本勢の表彰台は４大会連続となった。平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得を狙った平野歩は７位だった。

歴代最強と呼ばれた日本男子で、平野歩、戸塚、平野流といた実力者３人の陰に隠れていた男が、堂々の銅メダルをつかんだ。初出場で１９歳の山田は「自分のルーチンを貫けて３番手になれたのは、すごく純粋にうれしい気持ち」と破顔した。

山田のルーチンは、高回転技に頼りすぎずに独創性のあるトリックで会場を沸かせるスタイルだ。五輪の決勝でもそれを存分に発揮してみせた。

代名詞は、長い滞空時間で板をつかみながら前方宙返りする「マックツイスト」。決勝１回目では、最初に通常とは逆足を前にするスタンスの「キャブダブルコーク１４４０」（縦２回転、横４回転）を決めて好発進すると、「ダブルマックツイスト」を披露。１回目で暫定１位につける９２・００点をたたき出した。

高回転技が全盛の中、初出場の五輪でも独自のスタイルを貫いた山田は、「自分がやってきたことが間違っていなかったということがわかった大会だった」と振り返り、銅メダルを首にかけながら「一通り、五輪を楽しめました」と声を弾ませた。（小沢理貴）