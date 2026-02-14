落語家の笑福亭鶴瓶（74）が13日放送のMCを務めるTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）に出演。ゲストを「親戚みたいなもん」と語る場面があった。

オープニングで鶴瓶は登場前のゲストについて「きょうの…まあ僕は本当に親戚みたいなもんですからね」と打ち明け、「長いこと会うてない。会いたかったわ〜」としみじみと語った。

そうして登場したゲストはお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆。鶴瓶は「きょう誕生日やろ」と南原が放送当日が誕生日であると紹介し、南原は「61ですね。きょうで」と語った。

「まあ俺も74やけど」と鶴瓶が話せば、「まあ年相応ですよね」と南原。鶴瓶は「よう昔番組やってたんですよ。『（投稿！）特ホウ王国』とか」とも話し、南原は「鶴瓶さんが邪魔でねえ」と冗談めかして笑わせた。

鶴瓶がさらに「『（鶴瓶・南原の）日本のよふけ』ね」と続けると、南原は「フジテレビでね」と懐かしんだ。放送は1999年で当時の鶴瓶と変わったところはあるかと聞かれ「変わんないですよ」と明言。

鶴瓶に憧れはあるかとの質問には「憧れは全然しません。寝てんじゃないのかなと思いますけれども」と即答し、鶴瓶はにこやかに笑ってみせた。