海外進出する日本人ダンサーが増え、今や日本人がいない海外バレエ団を見つけるのが難しいほどだ。

そんな中でも抜きんでた存在が、英国ロイヤル・バレエ団の高田茜だろう。プリンシパルを務めて１０年。今夏、来日公演「リーズの結婚」「ジゼル」の２作の表題役を務める。（小間井藍子）

田園風景を舞台に、若い女性リーズが恋人コーラスとの結婚にこぎ着けるまでを描く「リーズ――」は、名振付家フレデリック・アシュトンが手がけたバレエ団の看板演目だ。「ドラマチックでありながらコメディー要素も強い作品。着ぐるみのニワトリが踊ったり、本物のポニーが出てきたり、子どもから大人まで楽しめると思います」

昨年１１月、記者は本拠地のロイヤル・オペラ・ハウスで高田がリーズを踊った回を見た。新体操のような長いリボンであやとりをするかのごとく複雑な踊りをキレよく快活に踊り、客席から「ブラボー」と大きな歓声が湧いていた。

だが、高田自身は当時、踊るかどうか迷っていたという。「右足が肉離れし、左かかとの皮がむけていた。コーラス役の子もけがをしていてリハーサルが思うようにできなかった。次はもう少し気持ちに余裕をもってやれたら」

万全の状態ではなくとも観客にはそう感じさせないレベルで踊るのはさすがとも言えるが、「気持ちとしてはベテランという感覚はないです。ほどほどにやろうというのができない。カーンと踊って次の日、足が痛くなっていることも」と苦笑する。

「ジゼル」は昨年、新国立劇場バレエ団が渡英し、ロイヤル・オペラ・ハウスで公演を行った演目でもある。「私も昨年、ゲストで『不思議の国のアリス』を踊ったので、新国のダンサーの素晴らしさはよく知っている。ロンドンの観客に見てもらえたのが自分のことのようにうれしかった」

座付きの世界的振付家ウェイン・マクレガーが小説家バージニア・ウルフをテーマに振り付けた「ウルフ・ワークス」が先月から再演され、高田も出演。今もバレエ団の顔として活躍中だが、今後については「長く踊るダンサーもいますが、私はそういうタイプではないと思う」。実は大学で勉強したい気持ちがあると明かした。「心理カウンセラーに興味がある。バレエ一筋でやってきたからこそ、他のものを見ていないという焦りがある。今は後悔がないだけバレエをやって、ここでいいと思ったら次の道を歩みたい」。静かだが、きっぱりと言い切った。

「リーズ――」は、埼玉・川口総合文化センター・リリアで７月３〜５日に上演。高田が出演するのは５日午後１時の回。「ジゼル」は東京・渋谷のＮＨＫホールで同月１０〜１２日。高田は１２日午後５時の回に出演する。（電）０３・３７９１・８８８８。

また、高田が出演した「ウルフ・ワークス」が５月１５日から、「ジゼル」が同月２９日から、国内の映画館で上映される。詳細は「英国ロイヤル・バレエ＆オペラｉｎシネマ」のホームページへ。