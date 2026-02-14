2月6日より渋谷を舞台に開催されている都市型ゲームフェス『SHIBUYA GAMES WEEK 2026』。ゲームを軸としながらも、様々なカルチャーやテクノロジーが混ざり合うカオスさは、まさに“渋谷らしさ”を象徴しているようだが、そのなかでも異質な存在感を放っているのが、FabCafe Tokyoで開催されている体験型展示『REAL [UN]REAL ESTATE』だ。

・「散らかった部屋」こそが価値を持つ、次世代のアーカイブ

会場に足を踏み入れると、まず目に入るのは壁面に貼られた無数の「マイソク（不動産物件チラシ）」だ。しかし、そこに掲載されているのは、モデルルームのような整然とした部屋ではない。服が脱ぎ捨てられたソファ、生活感あふれるテーブルの上、雑然とした本棚。

これはMVMNT（ムーブメント）が手がける、都市生活者のありのままの暮らしを3Dスキャンで記録・保存する架空の不動産屋プロジェクト「TOKYO [UN]REAL ESTATE」のデータを実際に出力したもの。東京で暮らす人々の等身大の生活痕跡そのものが記録されたこのデータは、単なる記録にとどまらず、クリエイティブ・アセット（素材）として公開され、ゲームや映像作品の舞台として二次利用されるエコシステムを構築している。綺麗に整えられた空間データではなく、誰かの息遣いが残るデータだからこそ、そこにクリエイターの想像力が入り込むナラティブが生まれるのだ。

・現実空間に侵食するゲームの「気配」

そのデータを実際に活用した事例として展示されているのが＜Studio 非＞によるゲーム『幽限会社わらし不動産』である。プレイヤーは新米の「座敷わらし」となり、取り憑くべき物件を探すために不動産屋を訪れるという設定だ。

今回の展示で特筆すべきは、このゲームを軸とした体験が、モニターの中だけで完結しないということ。本展ではFabCafe Tokyoの空間そのものが「架空の不動産屋」として演出されており、来場者はスマートフォンを片手に、カフェ内の家具や日用品に擬態した妖怪「モノバケ」を探し出すことになる。

一見すると普通のカフェだが、よく観察するとメニューのある部分や店内の一部などに不自然な違和感がある。ARや映像演出を介してその違和感に気づいたとき、私たちが普段見ている「現実」のレイヤーが剥がれ落ち、その裏側にある「物語」の世界が顔をのぞかせる。20時以降には会場が「幽霊限定」の不動産屋へと変貌する演出がなされるなど、昼と夜で異なる表情を見せるという。

同スタジオはこれまでも部屋を題材にしたゲームを制作してきており、ストリーマーたちにも好まれてきたが、『幽限会社わらし不動産』は「TOKYO [UN]REAL ESTATE」のデータを活用することで「自分の部屋が大好きなストリーマーの手によって実況された」という奇妙な体験をした人もいるのだとか。

・『REAL [UN]REAL ESTATE』は“未来の都市体験のプロトタイプ”か

この2つのバーチャルなプロジェクトがFabCafe Tokyoというリアルの場に顕現したときに生まれたのは、単なる技術展示でも、あるいは単なるゲームのプロモーションでもない。現実の都市空間とデジタルのゲーム空間、そしてそれらをつなぐ「物語」が多層的に重なり合う、極めて現代的な「考現学」の実践の場のように思う。

大袈裟かもしれないが、筆者は『REAL [UN]REAL ESTATE』の展示に「現実（Real）と非現実（Unreal）がシームレスに溶け合う“未来の都市体験のプロトタイプ”」を見た。綺麗事だけのスマートシティ構想ではこぼれ落ちてしまう人間の生々しい営みや、都市伝説的な「気配」は、渋谷が再開発で“綺麗な街”を目指しつつも、独特のカオスを内包したまま変化している様子に似ている。そうしたカオスを含んでこそ都市は面白くなるのだと、この奇妙な不動産屋は語りかけてくるようだった。

ちなみに同展示の会期は2月23日まで。渋谷の喧騒から少し先にある奇妙な不動産屋で、「もうひとつの世界」を内見してみては。

（取材/文＝中村拓海）