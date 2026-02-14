「望んでいたポジションではない」アロンソが吐露した危機感　ホンダPUの改善を要求「現状を理解する必要がある」

アロンソは現状に悲観しているわけではないようだ(C)Getty Images

現地時間2月11日から3日間の日程で行われたF1バーレーンテストの中で、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソがチームの現状について語った。自らが終日ドライブを担当した2日目終了後での会見内容が、海外メディアを通して伝えられている。

【動画】塗装されず、カーボンむき出し！ニューウェイらしさも垣間見えるアストマーティンのマシンがお披露目

12日に98周を走行したアロンソは、タイムが16人中14番目と伸び悩んだ。その結果が示す通りマシンパフォーマンスは思わしくなく、アロンソの言葉にも危機感が滲んでいる。スペインニュースサイト『MARCA』で一連のコメントが紹介されている。

「確かに、望んでいたポジションにはいない。バルセロナでテスト機会を生かせなかったのは大きな痛手だった。バルセロナのテストだけでなく、その前の走行日も失った。1月9日にマシンを走らせたドライバーもいる。彼らは1か月分のデータを分析し、問題を解決してきた」

チームがほとんど走行出来なかった前回のバルセロナテストを含め、今季の出遅れを訴えるとともに、現時点でのマシンの課題にも言及する。シャシーに関しては、「信頼している」と述べるアロンソは、「シャシーについて疑いはない。30年以上にわたりエイドリアン（ニューウェイ）がこのスポーツを支配してきたのだから、1年で全てを忘れるわけがない。今どの位置にいるかは分からないが、問題は必ず解決できる」と期待を寄せる。

一方で、ホンダ製パワーユニットについては、「レギュレーションの理解がまだ不十分で難しい面がある」と述べており、さらに、「時間をかけて現状を理解する必要がある。もし遅れているなら、できるだけ早く改善しなければならない」と語気を強めた。