一生懸命伝えているのに、なぜか点数が伸びない？

受験勉強において、知識を詰め込むことはもちろん大切です。しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「アウトプットの質」です。

記述模試や小論文、あるいは入試面接で、「一生懸命伝えているのに、なぜか点数が伸びない」「話が長いと言われてしまう」という悩みはありませんか？ 実は、そうした悩みを解決し、採点官に「この子はできる！」と思わせるための思考ツールが存在します.それが「ピラミッド構造」です。

今回は、論理的な伝え方の基本であり、受験の合否を分けるカギともなるこのメソッドについて解説します。

➊「長いだけで伝わらない」を避けるために

一生懸命勉強して答えを書いたのに、バツを食らってしまった。面接で熱意を語ったつもりなのに、面接官の反応が鈍かった。そんな経験がある受験生は少なくありません。

その原因は、「中身がない」からではなく、「伝わる構造になっていない」からかもしれません。以下の文章をご覧ください。

少し上級編になりますが、解答のキレを増すためのポイントに「ピラミッド構造」というものがあります。これは、読解問題を解答するうえでも役立ちますが、自分の意見を書く問題や小論文、面接でも役立つメソッドです。

長々と話すわりには結局、何を言いたいのかがわからないという残念な人はいます。せっかくいい話をしているのに、それが相手に伝わらないのは、もったいない話です。また、テストでも面接でも、採点者が理解できるわかりやすい解答をしないと、点数はもらえません。

どんなに素晴らしい知識や意見を持っていても、相手（採点者）に伝わらなければ、テストでは「0点」です。これは厳しい現実ですが、逆を言えば、伝え方の「型」さえ身につければ、持っている知識を100％、いや120％の成果としてアピールできるということです。

その「型」こそが、ビジネスの世界でも使われる論理的思考の基本、「ピラミッド構造」なのです。

❷「結論ファースト」は氷山の一角にすぎない

では、具体的にどうすれば「伝わる」ようになるのでしょうか？ よく言われるのが「結論から話しなさい」というアドバイスです。わかりやすい解答というのは、「要するに何を言いたいのか」「結論を先に伝える」という「結論ファースト」が大前提です。

ただし、結論を先に述べれば、それで万事OKというわけではありません。「結論ファースト」は、あくまでも大前提であり、いわば氷山の一角なのです。

「結論ファースト」は確かに大切です。しかし、それだけでは不十分だという点が、今回の最大のポイントです。結論（主張）は、ピラミッドの頂点にすぎません。

その頂点を支える土台がなければ、ピラミッドは崩れてしまいますし、氷山であれば水面下に沈んでしまいます。では、水面下に隠れている、結論を支える巨大な土台とは何でしょうか？

それは「根拠（理由）」と「事実（具体例）」です。

一番上に「結論（言いたいこと）」があり、その下にそれを支える「根拠」が並び、さらにその下に「事実」がある。この三角形の形を作ることを意識するのが「ピラミッド構造」です。

