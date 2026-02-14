「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

「対応します」はNGフレーズ

「対応します」

みなさんもこの言葉を使ってしまっているのではないでしょうか。上司から急な確認を求められた時。仕事を割り振られた時。お客さんから依頼を受けた時……仕事で「対応します」という言葉を使う場面は非常に多いと思います。

しかし、その仕事を「やることリスト」に書いたり、頭の中で整理する時に、次のように残してしまっていないでしょうか。

・Aの件について、対応する

実はこれでは、仕事は思うように進みません。仕事ができる人は、このようにメモを残さないのです。

では、どのように残すのか？ 早速見ていきましょう。

アクション動詞でメモを残す

「対応」という言葉は使いやすくて便利ですが、実は欠点があります。

それは、「実際にどう手を動かしたら良いか、想像したり思い出したりしないと、見えてこない」という点です。

対応と言っても、実際には何をするのでしょうか。メールを送るのか、データを確認するのか、資料を作るか……どれもこの「対応」という言葉で表せてしまいますが、実際にはその先の作業「手を動かす」があるはずです。

たとえば仕事ができる人なら、次のようにタスクリストを書き換えます。

・Aの件について、対応する

↓

・A社のデータを資料1枚にまとめる

・Aに関してBさんにメールを書いて送る

ここまですると、「あれ、何をするんだっけ？」と考えることなく、作業を進めることができます。これが「対応」と書いてあるとこうはいきません。なぜなら「対応って、ええと……」と考えるところから、仕事を始めないといけなくなるからです。

