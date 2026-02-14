【ベルギーリーグ】メヘレン 2−3 ヘンク（日本時間2月14日／アクテル・ド・カゼルヌ）

【映像】伊東純也の「痺れるクロス」

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、高精度のクロスボールから同点ゴールを演出。しかし伊東にはアシストが付かず、ファンたちからは歓喜と悲鳴の両方が上がっている。

伊東は日本時間2月14日のベルギーリーグ第25節・メヘレン戦で、右ウイングとしてスタメン出場。序盤からなかなかボールに絡めない時間が続いた日本代表アタッカーだったが、1点を追いかける26分に同点弾を演出する。

センターサークル付近でボールを持ったMFブライアン・ヘイネンが右サイドに展開。フリーで構えていた伊東は、このボールを上手く胸でコントロールし、ボックス内の状況を確認してから右足でクロスボールを放り込んだ。

カバーに入っていたDFマチス・セルヴェの足に当たったものの、勢いの強いボールがゴール前へと届けられ、落下点で構えていたFWアーロン・ビバウトが頭で合わせる。しかしこのシュートは左のポストを叩いてしまう。それでも、跳ね返ったボールをビバウトが右足で押し込み、ゴールネットを揺らした。

ゴールを決めたビバウトを中心に歓喜の輪ができる中、起点となったクロスを入れた伊東もチームメートたちに迎え入れられてセレブレーションをした。

「やっぱり伊東純也だな」の声も

このシーンにSNSのファンたちが反応。「純也くんのクロスから！」「ナイスクロス」「やっと純也さんのクロスに合わせてくれた」「イナズマ純也のクロスから同点きたー」「やっぱり伊東純也だな」「痺れるクロスだわ」「クロスの強さがあるから当たってもいいところに向かうんだよね」など称賛の反響が寄せられた。

一方で、伊東のアシストとはならなかったため、「純也くんのアシストつかないよね…」「頼むからアシストつけてくれよ」「これは伊東純也のアシストにならんか」など落胆の声も上がっている。

追いついたヘンクは、49分に失点して再び追いかける展開に。しかし61分、右CKのチャンスでニアサイドに陣取った伊東のヘディングシュートがGKのファンブルを誘い、ヘイネンのゴールをお膳立て。2得点に絡む活躍を見せた伊東は、直後にMFイラ・ソルとの交代でベンチへと下がった。チームは76分に決勝点を挙げ、国内リーグ3連勝を飾っている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

