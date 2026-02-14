人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

上司や同僚の愚痴で毎日消耗しています

職場で繰り返される愚痴や不満。

休憩中も帰り道も、気づけばその話題。

聞いているだけで、心がじわじわと疲れていく。

人の愚痴は、感情のウイルスのようなものです。

不安や怒りの言葉を浴びれば、知らぬ間に自分の気持ちも曇っていく。

「ただ聞いているだけ」のつもりでも、確実にエネルギーは奪われているのです。

愚痴を言いたくなる気持ちは誰にでもあります。

溜め込むと苦しくなるから、誰かに吐き出すこと自体は自然なこと。

ただし、その受け皿になり続けると、あなたの心に大きな負担をかけます。

大切なのは、すべてを真剣に受け止めないこと。

愚痴を「相談」と混同しないこと。

共感しすぎず、必要以上に巻き込まれないこと。

具体的には、聞き流す技術を身につけることです。

相づちは打っても、心までは差し出さない。

話題をさりげなく変える。物理的に距離をとる。

小さな工夫だけでも、消耗はぐっと減ります。

わたしも、20代の頃は愚痴に長く付き合っていました。

「聞かないと悪い」と思っていたのです。

愚痴は何も生まない。それに気づいてからは、話半分で聞き流し、ポジティブな話題に切り替えるようになりました。

愚痴から距離を置いたとき、それだけで心が軽くなるのを感じました。

愚痴はなくせません。

けれど、距離を置くことで影響を小さくすることはできます。

あなたの心を守れるのは、あなただけなのです。

すべてを真剣に聞く必要はない

流していい言葉もこの世にはある

守るべきは自分の心の空模様

※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。