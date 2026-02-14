Photo: Adobe Stock

人生は思うようにいかないことばかり。
努力しても報われない日もある。
誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。
それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。
そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが
『自分に自信が持てません　生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。
あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。
耳を澄ませて読んでほしい。

上司や同僚の愚痴で毎日消耗しています

　職場で繰り返される愚痴や不満。
　休憩中も帰り道も、気づけばその話題。
　聞いているだけで、心がじわじわと疲れていく。

　人の愚痴は、感情のウイルスのようなものです。
　不安や怒りの言葉を浴びれば、知らぬ間に自分の気持ちも曇っていく。
「ただ聞いているだけ」のつもりでも、確実にエネルギーは奪われているのです。

　愚痴を言いたくなる気持ちは誰にでもあります。
　溜め込むと苦しくなるから、誰かに吐き出すこと自体は自然なこと。
　ただし、その受け皿になり続けると、あなたの心に大きな負担をかけます。

　大切なのは、すべてを真剣に受け止めないこと。
　愚痴を「相談」と混同しないこと。
　共感しすぎず、必要以上に巻き込まれないこと。

　具体的には、聞き流す技術を身につけることです。
　相づちは打っても、心までは差し出さない。
　話題をさりげなく変える。物理的に距離をとる。
　小さな工夫だけでも、消耗はぐっと減ります。

　わたしも、20代の頃は愚痴に長く付き合っていました。
「聞かないと悪い」と思っていたのです。
　愚痴は何も生まない。それに気づいてからは、話半分で聞き流し、ポジティブな話題に切り替えるようになりました。
　愚痴から距離を置いたとき、それだけで心が軽くなるのを感じました。

　愚痴はなくせません。
　けれど、距離を置くことで影響を小さくすることはできます。
　あなたの心を守れるのは、あなただけなのです。

すべてを真剣に聞く必要はない
流していい言葉もこの世にはある
守るべきは自分の心の空模様

※本稿は、『自分に自信が持てません　生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。