【メンタル防衛術】職場の愚痴を延々聞かされるとき、あなたならどうする？
人生は思うようにいかないことばかり。
努力しても報われない日もある。
誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。
それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。
そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが
『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。
あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。
耳を澄ませて読んでほしい。
上司や同僚の愚痴で毎日消耗しています
職場で繰り返される愚痴や不満。
休憩中も帰り道も、気づけばその話題。
聞いているだけで、心がじわじわと疲れていく。
人の愚痴は、感情のウイルスのようなものです。
不安や怒りの言葉を浴びれば、知らぬ間に自分の気持ちも曇っていく。
「ただ聞いているだけ」のつもりでも、確実にエネルギーは奪われているのです。
愚痴を言いたくなる気持ちは誰にでもあります。
溜め込むと苦しくなるから、誰かに吐き出すこと自体は自然なこと。
ただし、その受け皿になり続けると、あなたの心に大きな負担をかけます。
大切なのは、すべてを真剣に受け止めないこと。
愚痴を「相談」と混同しないこと。
共感しすぎず、必要以上に巻き込まれないこと。
具体的には、聞き流す技術を身につけることです。
相づちは打っても、心までは差し出さない。
話題をさりげなく変える。物理的に距離をとる。
小さな工夫だけでも、消耗はぐっと減ります。
わたしも、20代の頃は愚痴に長く付き合っていました。
「聞かないと悪い」と思っていたのです。
愚痴は何も生まない。それに気づいてからは、話半分で聞き流し、ポジティブな話題に切り替えるようになりました。
愚痴から距離を置いたとき、それだけで心が軽くなるのを感じました。
愚痴はなくせません。
けれど、距離を置くことで影響を小さくすることはできます。
あなたの心を守れるのは、あなただけなのです。
すべてを真剣に聞く必要はない
流していい言葉もこの世にはある
守るべきは自分の心の空模様
※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。