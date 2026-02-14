（CNN）米NBCテレビの番組「トゥデー」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）がアリゾナ州の自宅から何者かに連れ去られたとみられる事件で、同州ピマ郡保安官事務所は13日に声明を発表し、ナンシーさん宅の敷地内で「本人および本人と近しい関係にあった人以外のDNA」を発見したと明らかにした。

「捜査官は当該のDNAを持つ人物を特定すべく捜査を進めている。DNAの発見場所は明らかにしていない」と声明は述べている。

保安官事務所はまた、同日ナンシーさんの自宅に現れたプールの補修作業員についても言及。訪問は「ガスリー家の依頼によるもの」だと述べた。プール会社の責任者はCNNに対し、同社がナンシーさんのプールの補修を行うのは今回が初めてだと語った。作業中はピマ郡保安官事務所の関係者も現場に滞在していた。

保安官事務所は引き続き、事件に関連する映像も収集中。周辺地区の監視カメラ利用者に対して、追加情報の有無の確認を行っていることを示唆した。

前出のDNAの所有者を特定する中で、捜査官は手がかりを得るために遺伝子系図学に頼る可能性があると専門家は述べている。

この強力な法医学的手法は、ここ数年で法執行機関の捜査官の間で広く普及している。

犯罪捜査官は、身元不明のDNAプロファイル（個人識別情報）を公開データベースにアップロードすることで、その人物の家族について知ることができる。そうして得た系図情報やその他の証拠を用いて家系を遡（さかのぼ）り、容疑者候補の特定につなげていく。

元連邦捜査局（FBI）副長官のフランク・フィグリウッツィ氏によれば、当局はDNAがナンシーさんの家族、あるいは他の理由で家にいた人物のものである可能性を既に排除している公算が大きい。またFBIのデータベースに登録されている既知の犯罪者からは一致するDNAが見つからなかったと、当局は明らかにしているという。