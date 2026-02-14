東方神起・チャンミン、事務所練習生の“体育教師”として登場！日本語で話しかける場面も

SMエンターテインメントの練習生が出演する番組『応答せよ！僕らのハイスクール』に、東方神起のチャンミンが体育教師として登場した。

去る2月13日、韓国で初放送されたMnetの新しいバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』では、友情高校への登校初日、SMTR25（SMエンターテインメントの練習生）のメンバーが、1990年代組、2000年代組、2010年代組の生徒に分かれて姿を現した。

【写真】チャンミンが日本の電車に！北海道オフSHOT

この日の予告では「調査書の日」が捉えられた。調査書の作成を指導する体育教師としてチャンミンが登場し、生徒たちを驚かせた。

チャンミンは、「皆おはよう」と優しく挨拶しながらも、「遅刻した生徒は？」と目を光らせて叱った。

（写真＝Mnet）1枚目：チャンミン

さらに、ある生徒が身長を184cmと偽ると、「立ってみろ」と嘘を見抜いて、笑いを誘った。また、福岡出身の生徒が聞き取れないふりをしたとき、日本語で「掃除をちゃんとしてください」と、聞き取れるように説明する場面もあった。

特に、ブーケトスゲームでチャンミンは、体育教師らしいがっしりとした上半身を見せながら、生徒を指導し、視線を釘付けにした。

なお、『応答せよ！僕らのハイスクール』は、デビューを夢見るSMエンターテインメントの練習生15人「SMTR25」が、架空の学校「友情高校」で1990年代〜2010年代の文化を体験する“タイムスリップリアリティ番組”だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。