『ホンダツインカムクラブ』（以下HTCC）は昨年11月30日、ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東において、『“元RSC”の木村さん、大いに語る！』と題した講演会を開催した。

HTCCはホンダSシリーズ（S500、S600、S800）のオーナーズクラブとして1976年7月に創立し、関東地方を中心に約50名の会員が所属。主にSシリーズの動態保存とともに情報交換、そして会員相互の親睦を深める活動を行っている。



1962年頃、荒川のテストコースにて。左端が木村昌夫さん。 ご本人提供

今回は、ホンダSシリーズの開発から携わり、その後はモータースポーツ部門のRSC（現HRCの前身）に所属してSのレース仕様開発にも尽力されたエンジニアの木村昌夫さんに、当時のお話を伺うものであった。

HTCC会長の秋元宏道さんは会の冒頭のあいさつにおいて、「私どもが愛してやまないSにさらに磨きをかけて、モータースポーツという場で輝かせたのは木村さん。のみならず、Sを駆った多くのレーシングドライバー、コンストラクターが、その後大きく羽ばたいたことを考えれば、木村さんが日本のモータースポーツ界に遺した足跡は、とてつもなく大きい」と紹介している。

スポーツ360の思い出

木村さんが1961年に本田技研に入社したきっかけは、新聞広告だった。

「当時の新聞はテレビ欄と同じくらい求人広告がありました。その下の方にホンダって書いてあって、行ってみなきゃ分からないからと思って応募したんです」



『“元RSC”の木村さん、大いに語る！』と題された講演会で話す木村さん。 内田俊一

入社後は、四輪試験室で実習。

「グラスファイバーの『スポーツ360』がようやくできたくらいの時期でしたね。（F1マシンの）クーパー・クライマックスをバラバラにしたものを組み立てるのが最初の命令で、ここから始まりました」

そして木村さんは、スポーツ360についてこう振り返る。

「1962年の第9回全日本自動車ショーに出したのですが、組み立て始めたのは多分1962年の夏ぐらい。しょっちゅう組み替えたのと精度が悪くてウインドウがつかないとか、穴が大きくて怒られたとかいろいろありました。

それでもどうにかショーに私ともうひとりで運び込んだ記憶があります。一緒に展示したスポーツ500（S500と呼ばれる以前）はアイボリーホワイトが1台と赤の2台で、スポーツ360は赤とアイボリーか白でした」

なお、HTCC那須望氏の考察によると、このショーに出展されたスポーツ360は2台ともスチールボディだった。木村さんは続ける。

「ショーから戻ってきた後、荒川（のテストコース）で、中村良夫さん（第1期F1チーム監督）が小林彰太郎さん（カーグラフィック初代編集長）をご案内したんです。社外で初めて小林さんが運転したんですが、『かなりピーキーだ』と言っていた記憶があります。5速だったんですが、トルクがないから直線路でも何度もチェンジしたと。

ただその後にスポーツ500に乗ったら『これは全然違う、スポーツ360と比べてトルクがある』と言っていましたね。小林さんはこのクルマに乗って感動したような表情でした」

モータースポーツに携わる

続いて話は、『リエージュ・ソフィア・リエージュ・ラリー』に移っていく。

これは6000kmに及ぶラリーで、1963年に古賀信生氏と鈴木義一氏がS500でエントリー。木村さんは鈴鹿サーキットでのテストやその結果を受けて、クルマの組み立てなどにも携わった。



1963年スパ・ソフィア・リェージュ・ラリー。左から鈴木義一、本田宗一郎、古賀信生で、スタート前に本田宗一郎が激励に訪れた時の様子。 本田技研工業

そして1964年、ドイツADAC 500kmレース（ニュルブルクリンク）でS600がクラス優勝。これにも木村さんは関わった。

「ドニントンか、ブランズハッチかどこかで、テスト中にハーフシャフトが折れた記憶があります。レースが終わった後に優勝車を自動車ショーに出すということで、最初は走ったまま出すことになっていたのですが、本社からきれいにしろと言われて、きれいにしたような気がしますけど……」

このレースのために2台がイギリスに送られたが、実際にどちらのクルマを日本に持って帰ったのかは定かではないそうだ。

その後、木村さんはいくつかのレースを経験した後、RSCへの移籍へと繋がっていく。

＊ホンダSシリーズの生き証人（後編）に続きます。