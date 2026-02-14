志田未来、“母親”と並んでダブルピース 仲良しオフ2ショットに反響「2人ともいい笑顔」「素敵な親子ショットですね」「可愛いです」 ドラマ『未来のムスコ』で神野三鈴と親子役
俳優の志田未来が12日、主演を務めるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。親子役を演じる俳優・神野三鈴との楽しげなオフショットが公開された。
【写真】「2人ともいい笑顔」「可愛いです」親子を演じる志田未来＆神野三鈴の“仲良し”オフ2ショット
阿相クミコ氏（原作）と黒麦はぢめ氏（漫画）による人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）が原作の同ドラマは、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・汐川颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。
神野は、若くして夫と死別し、女手1つで娘を育て上げた未来の母親・汐川直美を演じている。
投稿では「実は似たもの親子？ふたりが少しだけ歩み寄れた5話」とつづり、志田と神野が仲良く並んだオフショットをアップ。
ダブルピースを決める志田の肩に神野が手をあて、“ぎゅっ”とくっつくように寄り添いあう様子がとらえられており、役柄がにじみ出たような写真に、公式も「寄り添うふたりは本当の親子のようです」とつづっている。
コメント欄には「2人ともいい笑顔」「本当の親子みたいで可愛いです」「素敵な親子ショットですね」「ほっこり」「とっても素敵な回でした」「家族愛に感動して泣きました」「5話めっちゃ素敵なストーリーで、6話が待ちきれず何度もリピートしてます」など、ドラマファンを中心にさまざまな声が寄せられている。
