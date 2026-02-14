¡Ú ²®ÌîÍ³²Â ¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤µ¤º¤ËàÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤«¤é²¼¤í¤¹á¾¡Éé¤Î½Ö´Ö¡¡¤¹¤«¤µ¤ºÃåÂØ¤¨¢ª¥á¥¤¥¯¢ª¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×
¸µNGK48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦MC¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²®ÌîÍ³²Â ¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤µ¤º¤ËàÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤«¤é²¼¤í¤¹á¾¡Éé¤Î½Ö´Ö¡¡¤¹¤«¤µ¤ºÃåÂØ¤¨¢ª¥á¥¤¥¯¢ª¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¶»¤ÎÁ°¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤¿ÂÎÀª¤Ç¤ÛÆýÉÓ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡Ö¿²¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¾Ð´é¡£¤³¤Î¤È¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ö1ÈÖ¤Î¾¡Éé¡×¡ÖÊú¤Ã¤³É³¤«¤é¤ª¤í¤¹¡×¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊú¤Ã¤³É³¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È¡¢ÁÇÁá¤¯¤â¶ÛÄ¥¤ÎÆ°ºî¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤ËÉ¨¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤«¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾²¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤È¡¢º¸¼ê¤òÇØ¸å¤Ë²ó¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¿ÈÂÎ¤¬½¼Ê¬¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ò¤ä¤ê¤Ì¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤«¤é±¦ÏÓ¤ò°ú¤È´¤¯¤È¡Ö¤Ã¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸«»ö¼«Í³¤Î¿È¤Ë¡£
¡ÖÃåÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤·¤¿²®Ìî¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¤Î°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Ã¥×¤Î»Å¾å¤²¤ò¼êÁá¤¯ºÑ¤Þ¤»¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤Ø¡£
¡Ö²È½Ð¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ø¤¢¤¡¡Á¤¦¤ó¤Á¤·¤¿¤Î¡¼¤Á¤ç¤Ã¤È¡Á¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¤µ¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¹¤°¤ËÂØ¤¨¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥ª¥à¥Ä¤ò¡×¡Ö²È½Ð¤ëÄ¾Á°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¤§¡Á¡Á¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤°¤è¥Þ¥Þ¡×¤È¡¢ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¤Ä¤ÄÁÇÁá¤¯¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤òºÑ¤Þ¤»¤¿²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¥ª¥Ã¥±¡¼¥¤¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¹Ô¤³¤¦¡ª¤¤¤¯¤è¤¤¤¯¤è¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤¦¤ó¤Á¡ª¡×¤È¡¢¸µµ¤¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤âÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡×¡Öµ¯¤¤º¤ËÃÖ¤±¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¤¡¡¼¤Ï¤ï¤«¤ë¡ª¡×¡Ö½Ð¤«¤±¤ëÄ¾Á°¤Î¤¦¤ó¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
