もらったらうれしい「群馬県のお土産」ランキング！2位「ぐんまちゃん生ロールケーキ」、1位は？【2026年調査】
寒さが身に染みるこの時期は、おうち時間を充実させてくれるおいしいものが何よりの楽しみになります。心まで温まるような甘いお菓子から、夕食の主役になる名産品まで、冬の静かなひとときを彩るギフトを選んでみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ぐんまちゃん生ロールケーキ（福嶋屋）／27票2位は「福嶋屋」の「ぐんまちゃん生ロールケーキ」です。群馬県の大人気マスコット「ぐんまちゃん」をモチーフにした、食べるのがもったいないほどかわいいスイーツ。しっとりとしたスポンジと生クリームの相性抜群です。草津温泉や伊香保温泉などの名湯を楽しんだ後、家族や友人への話題作りにもぴったりな、群馬らしさあふれるお土産として選ばれています。
回答者からは「ぐんまちゃんがロールケーキになっていてかわいい」、「生地はふんわりして中身のクリームはなめらかで濃厚、果物もたっふり、ロールケーキ好きにはたまらない」（40代男性／岩手県）、「可愛いロールケーキでいただけたら気分が上がるから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタハラダ）／84票1位に輝いたのは、「ガトーフェスタハラダ」の「グーテ・デ・ロワ」でした。高崎市に本社を置く同店のラスクは、もはや全国的な知名度を誇ります。高品質なバターの香りとサクサクとした食感は、シンプルながらも飽きのこないぜいたくな味わい。歴史ある洋菓子文化を感じさせる逸品として、2位に大きな差をつけての首位獲得となりました。
回答者からは「非常に美味しいし、色々な種類があって魅力的なため」（20代女性／静岡県）、「なかなか自分では買わないちょっとした高級品だから」（30代女性／静岡県）、「高級感がありおしゃれだから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)