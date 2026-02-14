「彼が大好き」元マンU戦士がビッグクラブ注目の23歳日本人を絶賛！「とても強い」
GK大国で長く活躍した名手からも賛辞だ。
かつてセリエAでプレーしたマッシモ・タイービが、鈴木彩艶やパルマのGK陣を称賛している。タイービはミランやアタランタ、トリノなどでセリエAの約300試合に出場。マンチェスター・ユナイテッドにも在籍した経験を持つ。
イタリア挑戦１年目の昨シーズン、鈴木が高精度のキックを駆使した攻撃関与と、身体能力を生かしたビッグセーブで、大きく評価を高めたのは記憶に新しい。
２年目の今シーズンも、鈴木はチームの絶対守護神として好スタートを切った。だが、11月のミラン戦で相手選手と交錯した際に左手を骨折。長期離脱を余儀なくされている。
その間に台頭したのが、同世代の控えGKエドアルド・コルビだ。セリエAでの経験がなかったこともあり、クラブは鈴木離脱後にフリーだったベテランのビセンテ・グアイタと契約した。だが、コルビがたびたびの好守で活躍。カルロス・クエスタ監督はそのままゴールマウスを託している。鈴木がイタリアに戻ったのを機に、パルマはグアイタとの契約を解消した。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、タイービは『Radio FirenzeViola』で「パルマのスズキが大好きだ。パルマは最近、コルビも見いだしたね。とても強いGKコンビだ」と話している。
台頭したコルビには複数クラブが関心を寄せていると言われる。もちろん、鈴木にも常にビッグクラブが注目しているのは周知のとおりだ。
有望株のGKコンビを擁するパルマ。鈴木復帰後のクエスタ監督の起用法、そして夏のそれぞれの動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
