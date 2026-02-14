ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。

１３日のフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１７６・９９点にとどまり、合計２８０・０６点で銀メダルとなった。佐藤駿（エームサービス）が１８６・２０点をマークし、計２７４・９０点で銅メダルを獲得。ＳＰ５位のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が１９８・６４点で、計２９１・５８点で逆転優勝を果たした。ＳＰ首位のイリア・マリニン（米）は失速して８位。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位。

鍵山は２大会連続の銀メダル。日本勢は、この種目で５大会連続のメダル獲得となり、３大会連続で２人が表彰台に上がった。

最終滑走のマリニンが崩れ、銅メダルが転がり込むと佐藤は両手で顔を覆って号泣した。「信じられない。夢なのかなと。演技が終わった時点ではメダルには届かないと思っていた」

冒頭の４回転ルッツを成功させ、その後もトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）からの連続ジャンプなどを危なげなく決めた。後半に３回転ルッツが乱れるミスはあったが、それでも堂々の演技。「全部をぶつけようと思って滑った」

９位と出遅れたＳＰでは３位まで１３・８５点もの差がついた。逆転での表彰台に向け、フリーは演技構成を変えて４回転フリップを投入する選択肢もあった。最後まで悩んだが、「メダルより、いい演技を皆さんに届けたいと思った」。本来の演技を貫き通した先に、まさかの結末が待っていた。

五輪を連覇した同じ仙台市出身の羽生結弦さんに憧れ、世界を目指した。その先輩にもらったペンダントがお守り代わり。この日も羽生さんの演技映像を見てから舞台に立った。「すごくスケートをしたいという気分になる」。震えそうな緊張感にも立ち向かえた。

「駿君なら跳べるよ」。羽生さんから贈られたその言葉に背中を押され、同じ五輪の舞台までたどり着いた。憧れた表彰台にも上り、「やるべきことはやれた」。積み上げた日々は、間違いではなかった。（森井智史）